Оператори дронів-камікадзе розглядають російських штурмовиків перед тим, як їх ліквідувати: "Сука! Уже бл#дь на самокатах ху#рять!". ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе ліквідували двох окупантів, які кинулися штурмувати українські позиції на електросамокатах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Вторая армия мира" знайшла спосіб замінити російську бронетехніку, яка горить оптом і в роздріб на всіх фронтах в Україні, і відправляє своїх штурмовиків у бій в економ-варіанті", - зазначає у коментарі автор публікації.

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На записі чути, що розглядаючи "штурмову" техніку росіян, українські воїни не змогли утриматися від нецензурних виразів.

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