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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Оператори дронів-камікадзе розглядають російських штурмовиків перед тим, як їх ліквідувати: "Сука! Уже бл#дь на самокатах ху#рять!". ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе ліквідували двох окупантів, які кинулися штурмувати українські позиції на електросамокатах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Вторая армия мира" знайшла спосіб замінити російську бронетехніку, яка горить оптом і в роздріб на всіх фронтах в Україні, і відправляє своїх штурмовиків у бій в економ-варіанті", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Російський штурмовик-мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався у стіну. ВIДЕО

На записі чути, що розглядаючи "штурмову" техніку росіян, українські воїни не змогли утриматися від нецензурних виразів.

Читайте: Самокати та моноколеса визнали в Україні транспортними засобами

Автор: 

армія рф (17399) штурм (233) самокат (20)


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Топ коментарі
+24
Далі уже ніхто не поїде - "зарядка" на самокаті закінчилася
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23.04.2025 20:01
+16
Так, звичайно. Пан Трамп переляканий.
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23.04.2025 20:16
+14
Цікаво- у світі бачать це?
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23.04.2025 20:08
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Далі уже ніхто не поїде - "зарядка" на самокаті закінчилася
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23.04.2025 20:01 Відповісти
це тому шо вони не були обладнані протидроновими сітками.
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23.04.2025 20:23 Відповісти
нетак давно шутили про самокаты и те на.Я всегда говорю-в каждой шутке есть доля шутки!
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23.04.2025 20:04 Відповісти
слідуючий крок - інвалідні каляски
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23.04.2025 21:00 Відповісти
Вже були,
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23.04.2025 21:45 Відповісти
На роликах і на скейтбордах.
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24.04.2025 10:47 Відповісти
1-я самокатная рота 3-его велосипедного батальона 4-ой гольфкарной дивизии...
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23.04.2025 21:08 Відповісти
Цікаво- у світі бачать це?
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23.04.2025 20:08 Відповісти
Так, звичайно. Пан Трамп переляканий.
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23.04.2025 20:16 Відповісти
це сєкрєтне відео. До хексета воно може і не дійти взагалі. Навіть якщо він його і побачить.
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23.04.2025 20:21 Відповісти
В світі ,загалом,надалі що це супер потенція.Ці відео тільки бачать хлопці продвинуті. 99% ні.
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23.04.2025 21:42 Відповісти
"Ми хочемо досягти своїх цілей. Мирним або військовим шляхом" с таким кпд йоршик вы одно Запорожье лет так 5 брать будете можешь и не дожить то выполнение целей)
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23.04.2025 20:08 Відповісти
Ну самокат не ослик, его кормить не надо...
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23.04.2025 20:10 Відповісти
У самокатів в українському варіанті взагалі то інші задачи ...
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23.04.2025 20:14 Відповісти
Ролики! Давай на роликах и скейтбордах!!!
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23.04.2025 20:17 Відповісти
Краще на лижах!
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23.04.2025 21:12 Відповісти
Ане приєхали туда, куда хатєли?
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23.04.2025 20:19 Відповісти
Це реально ржачно. Треш.
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23.04.2025 20:23 Відповісти
Валіть как цапське бидло...
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23.04.2025 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hyvFWhT8bKM Очі та Жало: ВЙО-day 15-21.04.25, працює 414 ОБрУБАС
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23.04.2025 21:33 Відповісти
сміх сміхом, а де хочаб #уйовенька колючка..
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23.04.2025 21:52 Відповісти
Єто жестокоє обращєніє над самокатами, Грета, сюда!!!
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23.04.2025 22:15 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80 Сапёры-самокатчики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90 РККА с минно-розыскными собаками, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4 военный парад в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 1 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года.
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23.04.2025 23:27 Відповісти
досвід дєдофф
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24.04.2025 09:17 Відповісти
Думаю, в майбутньому, дронами буде керувати штучний інтелект. І це не така вже далека перспектива.
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24.04.2025 00:09 Відповісти
поспішали на конценрт кабздоха, а щоб не спізнились, то ЗСУ допомогло.
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24.04.2025 09:18 Відповісти
 
 