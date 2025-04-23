Оператори дронів-камікадзе розглядають російських штурмовиків перед тим, як їх ліквідувати: "Сука! Уже бл#дь на самокатах ху#рять!". ВIДЕО
Оператори дронів-камікадзе ліквідували двох окупантів, які кинулися штурмувати українські позиції на електросамокатах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Вторая армия мира" знайшла спосіб замінити російську бронетехніку, яка горить оптом і в роздріб на всіх фронтах в Україні, і відправляє своїх штурмовиків у бій в економ-варіанті", - зазначає у коментарі автор публікації.
На записі чути, що розглядаючи "штурмову" техніку росіян, українські воїни не змогли утриматися від нецензурних виразів.
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