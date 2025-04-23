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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
9 030 26

Операторы дронов-камикадзе рассматривают российских штурмовиков перед тем, как их ликвидировать: "Сука! Уже бл#дь на самокатах ху#рят!" ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе ликвидировали двух оккупантов, которые бросились штурмовать украинские позиции на электросамокатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Вторая армия мира" нашла способ заменить российскую бронетехнику, которая горит оптом и в розницу на всех фронтах в Украине, и отправляет своих штурмовиков в бой в эконом-варианте", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Российский штурмовик-мотоциклист не справился с управлением и врезался в стену. ВИДЕО

На записи слышно, что рассматривая "штурмовую" технику россиян, украинские воины не смогли удержаться от нецензурных выражений.

Читайте: Самокаты и моноколеса признали в Украине транспортными средствами

Автор: 

армия РФ (19238) штурм (522) самокат (9)


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Топ комментарии
+24
Далі уже ніхто не поїде - "зарядка" на самокаті закінчилася
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23.04.2025 20:01
+16
Так, звичайно. Пан Трамп переляканий.
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23.04.2025 20:16
+14
Цікаво- у світі бачать це?
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23.04.2025 20:08
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Далі уже ніхто не поїде - "зарядка" на самокаті закінчилася
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23.04.2025 20:01 Ответить
це тому шо вони не були обладнані протидроновими сітками.
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23.04.2025 20:23 Ответить
нетак давно шутили про самокаты и те на.Я всегда говорю-в каждой шутке есть доля шутки!
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23.04.2025 20:04 Ответить
слідуючий крок - інвалідні каляски
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23.04.2025 21:00 Ответить
Вже були,
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23.04.2025 21:45 Ответить
На роликах і на скейтбордах.
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24.04.2025 10:47 Ответить
1-я самокатная рота 3-его велосипедного батальона 4-ой гольфкарной дивизии...
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23.04.2025 21:08 Ответить
Цікаво- у світі бачать це?
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23.04.2025 20:08 Ответить
Так, звичайно. Пан Трамп переляканий.
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23.04.2025 20:16 Ответить
це сєкрєтне відео. До хексета воно може і не дійти взагалі. Навіть якщо він його і побачить.
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23.04.2025 20:21 Ответить
В світі ,загалом,надалі що це супер потенція.Ці відео тільки бачать хлопці продвинуті. 99% ні.
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23.04.2025 21:42 Ответить
"Ми хочемо досягти своїх цілей. Мирним або військовим шляхом" с таким кпд йоршик вы одно Запорожье лет так 5 брать будете можешь и не дожить то выполнение целей)
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23.04.2025 20:08 Ответить
Ну самокат не ослик, его кормить не надо...
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23.04.2025 20:10 Ответить
У самокатів в українському варіанті взагалі то інші задачи ...
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23.04.2025 20:14 Ответить
Ролики! Давай на роликах и скейтбордах!!!
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23.04.2025 20:17 Ответить
Краще на лижах!
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23.04.2025 21:12 Ответить
Ане приєхали туда, куда хатєли?
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23.04.2025 20:19 Ответить
Це реально ржачно. Треш.
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23.04.2025 20:23 Ответить
Валіть как цапське бидло...
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23.04.2025 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hyvFWhT8bKM Очі та Жало: ВЙО-day 15-21.04.25, працює 414 ОБрУБАС
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23.04.2025 21:33 Ответить
сміх сміхом, а де хочаб #уйовенька колючка..
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23.04.2025 21:52 Ответить
Єто жестокоє обращєніє над самокатами, Грета, сюда!!!
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23.04.2025 22:15 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80 Сапёры-самокатчики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90 РККА с минно-розыскными собаками, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4 военный парад в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 1 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года.
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23.04.2025 23:27 Ответить
досвід дєдофф
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24.04.2025 09:17 Ответить
Думаю, в майбутньому, дронами буде керувати штучний інтелект. І це не така вже далека перспектива.
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24.04.2025 00:09 Ответить
поспішали на конценрт кабздоха, а щоб не спізнились, то ЗСУ допомогло.
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24.04.2025 09:18 Ответить
 
 