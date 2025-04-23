Операторы дронов-камикадзе рассматривают российских штурмовиков перед тем, как их ликвидировать: "Сука! Уже бл#дь на самокатах ху#рят!" ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе ликвидировали двух оккупантов, которые бросились штурмовать украинские позиции на электросамокатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Вторая армия мира" нашла способ заменить российскую бронетехнику, которая горит оптом и в розницу на всех фронтах в Украине, и отправляет своих штурмовиков в бой в эконом-варианте", - отмечает в комментарии автор публикации.

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На записи слышно, что рассматривая "штурмовую" технику россиян, украинские воины не смогли удержаться от нецензурных выражений.

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