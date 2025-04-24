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Воїни підрозділу "Крила" ГУР МО збили три ворожі розвідБПЛА - один "Zala" та два "Supercam". ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Крила" ГУР МО збили три ворожі розвідувальні безпілотники - один "Zala" та два "Supercam".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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армія рф (17399) ППО (3193) розвідка (3862) знищення (7251) дрони (4714) ГУР (501)


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24.04.2025 13:44 Відповісти
 
 