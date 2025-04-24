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Воїни підрозділу "Крила" ГУР МО збили три ворожі розвідБПЛА - один "Zala" та два "Supercam". ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Крила" ГУР МО збили три ворожі розвідувальні безпілотники - один "Zala" та два "Supercam".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Isolda Peres
показати весь коментар24.04.2025 13:44 Відповісти Мені подобається 1
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