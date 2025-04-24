1 893 2
Бійці Президентської бригади скидами з дронів руйнують бліндажі окупантів. ВIДЕО
Оператори підрозділу "Булава" Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою спеціальних скидів з дрона руйнують укриття окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Операторам підрозділу "Булава" Президентської бригади імені Богдана Хмельницького щира дяка!