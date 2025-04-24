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Бійці Президентської бригади скидами з дронів руйнують бліндажі окупантів. ВIДЕО

Оператори підрозділу "Булава" Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою спеціальних скидів з дрона руйнують укриття окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни відбили два штурми: спершу окупанти наступали на бронетехніці, вдруге - на мотоциклах. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4722) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Дикі шершні (232)


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Люди не постраждали, а мишам буде падло, їдло, житло...
Операторам підрозділу "Булава" Президентської бригади імені Богдана Хмельницького щира дяка!
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24.04.2025 20:09 Відповісти
 
 