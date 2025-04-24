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Бойцы Президентской бригады сбросами с дронов разрушают блиндажи оккупантов. ВИДЕО
Операторы подразделения "Булава" Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью специальных сбросов с дрона разрушают укрытия оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Операторам підрозділу "Булава" Президентської бригади імені Богдана Хмельницького щира дяка!