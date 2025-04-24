РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5559 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
1 101 2

Бойцы Президентской бригады сбросами с дронов разрушают блиндажи оккупантов. ВИДЕО

Операторы подразделения "Булава" Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью специальных сбросов с дрона разрушают укрытия оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наши воины отбили два штурма: сначала оккупанты наступали на бронетехнике, второй раз - на мотоциклах. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3931) Отдельная президентская бригада (68) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди не постраждали, а мишам буде падло, їдло, житло...
Операторам підрозділу "Булава" Президентської бригади імені Богдана Хмельницького щира дяка!
показать весь комментарий
24.04.2025 20:09 Ответить
 
 