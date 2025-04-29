Окупанти із 237-го полку армії РФ йдуть повз тіла своїх ліквідованих поплічників: "Голова вот размозжённая. Куски человека. Подразорвало кого-то". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує рештки тіл своїх поплічників, що валяються у лісосмузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина у лісосмузі чимало ліквідованих росіян і лежать вони там вже тривалий час.
"Десантники 273-го полку ЗС РФ ходять по розмазаних мізках своїх побратимів. Буквально. Втрати стали такими, щоб обійти - ще постаратися треба", - йдеться у коментарі до запису.
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Там - ногу помітив.
Заспівав їм пісню
Про спекотне літо.