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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Окупанти із 237-го полку армії РФ йдуть повз тіла своїх ліквідованих поплічників: "Голова вот размозжённая. Куски человека. Подразорвало кого-то". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує рештки тіл своїх поплічників, що валяються у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина у лісосмузі чимало ліквідованих росіян і лежать вони там вже тривалий час.

"Десантники 273-го полку ЗС РФ ходять по розмазаних мізках своїх побратимів. Буквально. Втрати стали такими, щоб обійти - ще постаратися треба", - йдеться у коментарі до запису.

Також дивіться: Залишки окупантів у морзі Ростова: "Де вас шукати, долбо#оби?! Пацани, де тут мій летьоха на Іркутськ?" 18+. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) знищення (7286) труп (99)


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Там - побачив руку,
Там - ногу помітив.
Заспівав їм пісню
Про спекотне літо.
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29.04.2025 16:10 Відповісти
/навіяно Єсєніним/
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29.04.2025 16:12 Відповісти
Так само, повинні лежати, і оті окупанти на площі, на параді, на московії з 8 по 10 травня цього року!
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29.04.2025 16:12 Відповісти
Ну може ні так саме, хоча яка різниця, лиш би лежали
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29.04.2025 16:19 Відповісти
Скільки білих лад не отримують родини. А якщо заберуть тіла, тоді мабуть з запчастин можна бути скласти на кілька лад
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29.04.2025 16:15 Відповісти
Какого нах человека? С каких это пор кацапы стали людьми?
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29.04.2025 16:19 Відповісти
 
 