Оккупанты из 237-го полка армии РФ идут мимо тел своих ликвидированных соратников: "Голова вот размозженная. Куски человека. Подразорвало кого-то". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает остатки тел своих соратников, валяющихся в лесополосе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина в лесополосе немало ликвидированных россиян и лежат они там уже длительное время.
"Десантники 273-го полка ВС РФ ходят по размазанным мозгам своих побратимов. Буквально. Потери стали такими, чтобы обойти - еще постараться надо", - говорится в комментарии к записи.
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Там - ногу помітив.
Заспівав їм пісню
Про спекотне літо.