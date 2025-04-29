РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12324 посетителя онлайн
Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
2 201 7

Оккупанты из 237-го полка армии РФ идут мимо тел своих ликвидированных соратников: "Голова вот размозженная. Куски человека. Подразорвало кого-то". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает остатки тел своих соратников, валяющихся в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина в лесополосе немало ликвидированных россиян и лежат они там уже длительное время.

"Десантники 273-го полка ВС РФ ходят по размазанным мозгам своих побратимов. Буквально. Потери стали такими, чтобы обойти - еще постараться надо", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Остатки оккупантов в морге Ростова: "Где вас искать, долбо#обы?! Пацаны, где тут мой летеха на Иркутск?" 18+. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) уничтожение (6963) труп (132)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там - побачив руку,
Там - ногу помітив.
Заспівав їм пісню
Про спекотне літо.
показать весь комментарий
29.04.2025 16:10 Ответить
/навіяно Єсєніним/
показать весь комментарий
29.04.2025 16:12 Ответить
Так само, повинні лежати, і оті окупанти на площі, на параді, на московії з 8 по 10 травня цього року!
показать весь комментарий
29.04.2025 16:12 Ответить
Ну може ні так саме, хоча яка різниця, лиш би лежали
показать весь комментарий
29.04.2025 16:19 Ответить
Скільки білих лад не отримують родини. А якщо заберуть тіла, тоді мабуть з запчастин можна бути скласти на кілька лад
показать весь комментарий
29.04.2025 16:15 Ответить
Какого нах человека? С каких это пор кацапы стали людьми?
показать весь комментарий
29.04.2025 16:19 Ответить
 
 