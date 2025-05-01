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Новини Відео Підрив на міні
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Росіянин наступив на протипіхотну міну, перев’язав собі ногу і застрелився із автомата. ВIДЕО

Окупант на Харківщині наступив на протипіхотну міну та застрелився із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин відразу після вибуху перев'язує собі поранену ногу.

"Харківська область. Після підриву на протипіхотній міні російський військовий добиває себе пострілом у голову з автомата", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Поранений російський загарбник стріляє собі в голову з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) самогубство (635) міна (352)


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Топ коментарі
+10
Добре хоч люди не пострадали .
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01.05.2025 11:48
+6
Не перев'язав, а прив'язав, щоб бути закопаним в одній ямі з ногою.
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01.05.2025 11:53
+6
Уже наклавши турнікет виявив що відсутні ще й яйця.
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01.05.2025 12:03
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Добре хоч люди не пострадали .
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01.05.2025 11:48 Відповісти
А який був сенс в перев'язці? Щоб в пеклі тепліше було?
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01.05.2025 11:49 Відповісти
Уже наклавши турнікет виявив що відсутні ще й яйця.
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01.05.2025 12:03 Відповісти
просто жгут есмарха порвався, тому сенсу у подальшому існуванні вже не було.
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01.05.2025 12:07 Відповісти
Не перев'язав, а прив'язав, щоб бути закопаним в одній ямі з ногою.
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01.05.2025 11:53 Відповісти
Едет наркоман в автобусе. Подходит дед и говорит:.
"Moлодой человек, уступите мне место, я в 41-oм ногу потерял.".
Норкоман:"Ну ты дед и гонишь! Ездил я вчера в 41-oм, нет там твоей ноги!"

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01.05.2025 12:01 Відповісти
- Мент ловит наркомана в зоопарке:
- Кололся?
- Нет.
- Проверим...
- Кто там в клетке сидит?
Показывает мент на кенгуру. Наркоман тупо смотрит на животное:
- Заяц. Лет 40-45.
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01.05.2025 12:12 Відповісти
Дебилы даже умереть не могут по людски, нужно было сделать наоборот, сразу застрелиться, а

потом перевязать свои клешни.
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01.05.2025 11:53 Відповісти
Застрелитись треба було ще на кацапщині. Думків про те шо здохнкти, зато сім'я отримає якусь копійку не було. Він мЄчтав шо повоює, заробить бабла, купе тачку, та буде бухати та розповідати який він бєсстрашний баєц. Ну, а коли ногу відірвало, мабуть передумав...
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01.05.2025 12:08 Відповісти
треба вітдати належне все зробив по інструкції
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01.05.2025 11:55 Відповісти
Маладєц
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01.05.2025 12:09 Відповісти
З цікавості питаю, у родині не відрахують за бинти. Або він просто згадав про прохання родини про білу ладу
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01.05.2025 11:55 Відповісти
біла лада це далеко не факт, а от штурмовать потім на милицях його мабуть чогось не влаштовувало
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01.05.2025 12:09 Відповісти
за дєскрєдєтацію армії у виплатах роднє отказать
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01.05.2025 12:01 Відповісти
дебіл. при такому пораненні кацапа джгут спочатку на шию накладають та затягують до упору
а вже потім контрольний у шарабан
взагалі, бажано у кацапів проводити такі практичні заняття ще перед відправкою на лбз
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01.05.2025 12:03 Відповісти
Ну кацап. Найуха тоді ногу перев'язувати?
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01.05.2025 12:03 Відповісти
це ж які умови життя повинні бути на росії, що вони так стріляються. чи то наркота?
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01.05.2025 12:04 Відповісти
Він там здоровий нах нікому не потрібний, ні роботи ні грошей, ні умов для життя.
А після поранення тим більше.
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01.05.2025 12:13 Відповісти
Так ногу можно было и не перевязывать!
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01.05.2025 12:06 Відповісти
Правильний к@ц@п, при будь-якому пораненні, пускає собі кулю в макітру.
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01.05.2025 12:09 Відповісти
Теперь мы понимаем отчего немцы перебили так много рашен зольдатен в ту войну )) это быдло настолько тупое что осилить мысль о ценности своей жизни не в состоянии. Просто животные с айкю ниже плинтуса
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01.05.2025 12:11 Відповісти
бажаю всім кацапам такого ж самого й побільше...
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01.05.2025 12:12 Відповісти
прокляті зомбокацапи
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01.05.2025 12:16 Відповісти
нам их не победить !!!! их можно только уничтожить !!! они это ЯВНО нам это демонстрируют !!!
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01.05.2025 12:20 Відповісти
Там побеждать нечего. Тупое быдло. Просто заливать напалмом и спец. химией от тараканов по площадям даже не думая о гуманности. Это не люди а насекомые.
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01.05.2025 12:44 Відповісти
Марнотратник... Залишив-би аптечку своєму товаришу - якщо прийняв рішення застрелиться...
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01.05.2025 12:29 Відповісти
Главное - не перепутал последовательность действий!
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01.05.2025 12:30 Відповісти
І нога не болить. Геніально.
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01.05.2025 12:34 Відповісти
Ванька умный только среди ванек. Метр от границы РФ и уже эпический дурак.
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01.05.2025 12:46 Відповісти
Жгут був бракований китайський - тому вибрав "білу ладу"!
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01.05.2025 12:42 Відповісти
На адреналіні став перетягувати ногу, а потім видно наздогнав такий біль, що вирішив покінчити з усім цим. Крім того, думки про те, що ніколи не зможеш нормально ходити, теж не допомагають зберігати здоровий глузд.
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01.05.2025 12:47 Відповісти
 
 