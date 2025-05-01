Росіянин наступив на протипіхотну міну, перев’язав собі ногу і застрелився із автомата. ВIДЕО

Окупант на Харківщині наступив на протипіхотну міну та застрелився із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин відразу після вибуху перев'язує собі поранену ногу.

"Харківська область. Після підриву на протипіхотній міні російський військовий добиває себе пострілом у голову з автомата", - йдеться у коментарі до відео.

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