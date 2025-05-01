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Росіянин наступив на протипіхотну міну, перев’язав собі ногу і застрелився із автомата. ВIДЕО
Окупант на Харківщині наступив на протипіхотну міну та застрелився із автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин відразу після вибуху перев'язує собі поранену ногу.
"Харківська область. Після підриву на протипіхотній міні російський військовий добиває себе пострілом у голову з автомата", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар01.05.2025 11:48
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.05.2025 11:53
+6 Порохобандерівець
показати весь коментар01.05.2025 12:03
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"Moлодой человек, уступите мне место, я в 41-oм ногу потерял.".
Норкоман:"Ну ты дед и гонишь! Ездил я вчера в 41-oм, нет там твоей ноги!"
- Кололся?
- Нет.
- Проверим...
- Кто там в клетке сидит?
Показывает мент на кенгуру. Наркоман тупо смотрит на животное:
- Заяц. Лет 40-45.
потом перевязать свои клешни.
а вже потім контрольний у шарабан
взагалі, бажано у кацапів проводити такі практичні заняття ще перед відправкою на лбз
А після поранення тим більше.
бракованийкитайський - тому вибрав "білу ладу"!