Россиянин наступил на противопехотную мину, перевязал себе ногу и застрелился из автомата. ВИДЕО

Оккупант на Харьковщине наступил на противопехотную мину и застрелился из автомата на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин сразу после взрыва перевязывает себе раненую ногу.

"Харьковская область. После подрыва на противопехотной мине российский военный добивает себя выстрелом в голову из автомата", - говорится в комментарии к видео.

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