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Новости Видео Подрыв на мине
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Россиянин наступил на противопехотную мину, перевязал себе ногу и застрелился из автомата. ВИДЕО

Оккупант на Харьковщине наступил на противопехотную мину и застрелился из автомата на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин сразу после взрыва перевязывает себе раненую ногу.

"Харьковская область. После подрыва на противопехотной мине российский военный добивает себя выстрелом в голову из автомата", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Раненый российский захватчик стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) самоубийство (1001) мина (287)


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Топ комментарии
+11
Добре хоч люди не пострадали .
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01.05.2025 11:48
+8
Уже наклавши турнікет виявив що відсутні ще й яйця.
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01.05.2025 12:03
+6
Не перев'язав, а прив'язав, щоб бути закопаним в одній ямі з ногою.
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01.05.2025 11:53
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Добре хоч люди не пострадали .
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01.05.2025 11:48 Ответить
А який був сенс в перев'язці? Щоб в пеклі тепліше було?
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01.05.2025 11:49 Ответить
Уже наклавши турнікет виявив що відсутні ще й яйця.
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01.05.2025 12:03 Ответить
Гінекологічне відділення однієї з лікарень Донецька, перероблене у хірургічне відділення госпіталю. Ранковий обхід. Завідуючий відділенням, у супроводі лікарів та медсестер, заходить у палату.
- Здравствуйте... Как наши дела? Заявления, жалобы, просьбы есть?
З однієї койки голос:
- Доктор... А можно мне операцию по смене пола, сделать?
- Зачем?!!!
- Ну... Яйца с хером, всё равно оторвало... Так хоть как-нибудь от фронта отпетлять удастся...
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01.05.2025 13:02 Ответить
просто жгут есмарха порвався, тому сенсу у подальшому існуванні вже не було.
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01.05.2025 12:07 Ответить
Не перев'язав, а прив'язав, щоб бути закопаним в одній ямі з ногою.
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01.05.2025 11:53 Ответить
Едет наркоман в автобусе. Подходит дед и говорит:.
"Moлодой человек, уступите мне место, я в 41-oм ногу потерял.".
Норкоман:"Ну ты дед и гонишь! Ездил я вчера в 41-oм, нет там твоей ноги!"

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01.05.2025 12:01 Ответить
- Мент ловит наркомана в зоопарке:
- Кололся?
- Нет.
- Проверим...
- Кто там в клетке сидит?
Показывает мент на кенгуру. Наркоман тупо смотрит на животное:
- Заяц. Лет 40-45.
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01.05.2025 12:12 Ответить
Дебилы даже умереть не могут по людски, нужно было сделать наоборот, сразу застрелиться, а

потом перевязать свои клешни.
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01.05.2025 11:53 Ответить
Застрелитись треба було ще на кацапщині. Думків про те шо здохнкти, зато сім'я отримає якусь копійку не було. Він мЄчтав шо повоює, заробить бабла, купе тачку, та буде бухати та розповідати який він бєсстрашний баєц. Ну, а коли ногу відірвало, мабуть передумав...
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01.05.2025 12:08 Ответить
треба вітдати належне все зробив по інструкції
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01.05.2025 11:55 Ответить
Маладєц
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01.05.2025 12:09 Ответить
З цікавості питаю, у родині не відрахують за бинти. Або він просто згадав про прохання родини про білу ладу
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01.05.2025 11:55 Ответить
біла лада це далеко не факт, а от штурмовать потім на милицях його мабуть чогось не влаштовувало
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01.05.2025 12:09 Ответить
за дєскрєдєтацію армії у виплатах роднє отказать
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01.05.2025 12:01 Ответить
дебіл. при такому пораненні кацапа джгут спочатку на шию накладають та затягують до упору
а вже потім контрольний у шарабан
взагалі, бажано у кацапів проводити такі практичні заняття ще перед відправкою на лбз
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01.05.2025 12:03 Ответить
Ну кацап. Найуха тоді ногу перев'язувати?
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01.05.2025 12:03 Ответить
це ж які умови життя повинні бути на росії, що вони так стріляються. чи то наркота?
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01.05.2025 12:04 Ответить
Він там здоровий нах нікому не потрібний, ні роботи ні грошей, ні умов для життя.
А після поранення тим більше.
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01.05.2025 12:13 Ответить
Так ногу можно было и не перевязывать!
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01.05.2025 12:06 Ответить
Правильний к@ц@п, при будь-якому пораненні, пускає собі кулю в макітру.
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01.05.2025 12:09 Ответить
Теперь мы понимаем отчего немцы перебили так много рашен зольдатен в ту войну )) это быдло настолько тупое что осилить мысль о ценности своей жизни не в состоянии. Просто животные с айкю ниже плинтуса
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01.05.2025 12:11 Ответить
бажаю всім кацапам такого ж самого й побільше...
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01.05.2025 12:12 Ответить
прокляті зомбокацапи
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01.05.2025 12:16 Ответить
нам их не победить !!!! их можно только уничтожить !!! они это ЯВНО нам это демонстрируют !!!
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01.05.2025 12:20 Ответить
Там побеждать нечего. Тупое быдло. Просто заливать напалмом и спец. химией от тараканов по площадям даже не думая о гуманности. Это не люди а насекомые.
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01.05.2025 12:44 Ответить
Марнотратник... Залишив-би аптечку своєму товаришу - якщо прийняв рішення застрелиться...
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01.05.2025 12:29 Ответить
Главное - не перепутал последовательность действий!
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01.05.2025 12:30 Ответить
І нога не болить. Геніально.
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01.05.2025 12:34 Ответить
Ванька умный только среди ванек. Метр от границы РФ и уже эпический дурак.
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01.05.2025 12:46 Ответить
Жгут був бракований китайський - тому вибрав "білу ладу"!
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01.05.2025 12:42 Ответить
На адреналіні став перетягувати ногу, а потім видно наздогнав такий біль, що вирішив покінчити з усім цим. Крім того, думки про те, що ніколи не зможеш нормально ходити, теж не допомагають зберігати здоровий глузд.
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01.05.2025 12:47 Ответить
какой молодец!
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01.05.2025 12:53 Ответить
Краще би він застрелився дома. Підписав контракт, і відразу застрелився. Це ж яка економія була на логістиці, спорядженні, ***********.
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01.05.2025 12:57 Ответить
учілка :
- дєті, в русском язикє слова "поступок" і "ісступлєніє" імєют одін і тот жє корєнь "тупой"
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01.05.2025 12:59 Ответить
 
 