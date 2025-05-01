3 944 35
Россиянин наступил на противопехотную мину, перевязал себе ногу и застрелился из автомата. ВИДЕО
Оккупант на Харьковщине наступил на противопехотную мину и застрелился из автомата на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин сразу после взрыва перевязывает себе раненую ногу.
"Харьковская область. После подрыва на противопехотной мине российский военный добивает себя выстрелом в голову из автомата", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий01.05.2025 11:48
+8 Порохобандерівець
показать весь комментарий01.05.2025 12:03
+6 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий01.05.2025 11:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Здравствуйте... Как наши дела? Заявления, жалобы, просьбы есть?
З однієї койки голос:
- Доктор... А можно мне операцию по смене пола, сделать?
- Зачем?!!!
- Ну... Яйца с хером, всё равно оторвало... Так хоть как-нибудь от фронта отпетлять удастся...
"Moлодой человек, уступите мне место, я в 41-oм ногу потерял.".
Норкоман:"Ну ты дед и гонишь! Ездил я вчера в 41-oм, нет там твоей ноги!"
- Кололся?
- Нет.
- Проверим...
- Кто там в клетке сидит?
Показывает мент на кенгуру. Наркоман тупо смотрит на животное:
- Заяц. Лет 40-45.
потом перевязать свои клешни.
а вже потім контрольний у шарабан
взагалі, бажано у кацапів проводити такі практичні заняття ще перед відправкою на лбз
А після поранення тим більше.
бракованийкитайський - тому вибрав "білу ладу"!
- дєті, в русском язикє слова "поступок" і "ісступлєніє" імєют одін і тот жє корєнь "тупой"