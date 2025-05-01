САУ і бронемашина окупантів знищені на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти вистежили і завдали влучного удару дронами по ворожій бронетехніці.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
В результаті — у ворога мінус САУ 2С3 "Акація" і бойова бронемашина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар01.05.2025 19:28 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль