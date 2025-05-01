САУ і бронемашина окупантів знищені на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти вистежили і завдали влучного удару дронами по ворожій бронетехніці.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

В результаті — у ворога мінус САУ 2С3 "Акація" і бойова бронемашина.

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