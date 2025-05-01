САУ и бронемашина оккупантов уничтожены на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты выследили и нанесли точный удар дронами по вражеской бронетехнике.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Как следствие, у врага минус САУ 2С3 "Акация" и боевая бронемашина.

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