САУ и бронемашина оккупантов уничтожены на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты выследили и нанесли точный удар дронами по вражеской бронетехнике.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
Как следствие, у врага минус САУ 2С3 "Акация" и боевая бронемашина.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий01.05.2025 19:28 Ответить Мне нравится 1
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