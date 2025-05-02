Оператори дронів ГУР Міноборони знищили дві пускові установки ЗРК С-300В та чотири РЛС різних типів в окупованому Криму. ВIДЕО

Ударні дрони спецпідрозділу ГУР МОУ "PRYMARY" відпрацювали по низці дороговартісних російських РЛС та ЗРК у глибокому тилу окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українським воїнам вдалося знищити дві пускові установки ЗРК С-300В, РЛС "Обзор-3", РЛС "Каста-2Е2", РЛС СТ-68 та РЛС "Імбір".

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