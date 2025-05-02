Бійці 66-ї ОМБр дають відсіч ворогу на лиманському напрямку: "Кількість росіян - надвисока. Щодня фіксуємо до 250 окупантів". ВIДЕО

Українські воїни із 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів бригади на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно понад два десятки успішних атак.

"Дрони 66-ї бригади б’ють точно та безжально палять усе, що бачать. Чергова потужна добірка знищення противника на одному з найскладніших напрямків. І скільки б воїни 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго не влаштовували пекло на полі бою - московити не припиняють спроб штурмувати наші позиції. Кількість росіян - надвисока. Лише за день у смузі відповідальності бригади фіксуємо до 250 окупантів. Противник тисне по всій лінії фронту, яку утримує бригада, намагаючись пролізти в щілини, аби закріпитися та розвинути успіх. Попри переважаючі сили ворога, ми робимо все, що в наших силах і можливостях", - зазначають бійці у коментарі до відео.

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