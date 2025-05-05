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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Спецпризначенці НГУ на БТР-4Е штурмують та захоплюють ворожу позицію на Покровському напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці-нацгвардійці на БТР-4Е атакували та захопили ворожу позицію на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Штурмова група 4-го батальйону оперативного призначення "Фенрір" із 3-ї бригади НГУ "Спартан" на БТР-4Е увірвалась на територію, підконтрольну ворогу на Покровському напрямку, та успішно відбила позицію", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Бойова робота екіпажу українського танка із 3-ї ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

спецпризначенці (219) Донецька область (8558) Національна гвардія (1542) Покровськ (637) бій (167) Покровський район (602)


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Слава ЗСУ,хлопцям респект !
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05.05.2025 10:41 Відповісти
Пилите сук, Воины Света!
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05.05.2025 11:16 Відповісти
"Буцефали" - вони ще є.
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05.05.2025 11:16 Відповісти
Слава Героям!
Здоров'я і всього доброго!
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05.05.2025 11:28 Відповісти
 
 