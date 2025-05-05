Спецпризначенці НГУ на БТР-4Е штурмують та захоплюють ворожу позицію на Покровському напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці-нацгвардійці на БТР-4Е атакували та захопили ворожу позицію на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Штурмова група 4-го батальйону оперативного призначення "Фенрір" із 3-ї бригади НГУ "Спартан" на БТР-4Е увірвалась на територію, підконтрольну ворогу на Покровському напрямку, та успішно відбила позицію", - зазначається у коментарі до відео.

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