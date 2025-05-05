Двоє невідомих розстріляли трьох поліцейських у російській Махачкалі. ВIДЕО

Двоє невідомих ліквідували рьох поліцейських у російській Махачкалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки стрілянини під час атаки на російських силовиків.

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