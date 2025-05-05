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Двоє невідомих розстріляли трьох поліцейських у російській Махачкалі. ВIДЕО

Двоє невідомих ліквідували рьох поліцейських у російській Махачкалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки стрілянини під час атаки на російських силовиків.

Також читайте: РФ не виплачує "гробові" родичам ліквідованих окупантів з Дагестану, - ГУР МО

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Дагестан (77) ліквідація (3973) МВС рф (64) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+17
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05.05.2025 15:28
+15
"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".
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05.05.2025 15:28
+15
отаке повинно бути по всій масквє, починаючи з 8 травня. особливо 9мая ділдов на палках!
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05.05.2025 15:31
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05.05.2025 15:28 Відповісти
"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".
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05.05.2025 15:28 Відповісти
Здоров'я умєршім!
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05.05.2025 15:28 Відповісти
отаке повинно бути по всій масквє, починаючи з 8 травня. особливо 9мая ділдов на палках!
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05.05.2025 15:31 Відповісти
Не поспішай, вони тільки почали тренування до параду
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05.05.2025 16:48 Відповісти
Дагистанці рулять
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05.05.2025 15:32 Відповісти
Красно дякую двом невідомим!
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05.05.2025 15:33 Відповісти
Excellent. Ліквідовано трьох посіпак людожерського режиму. Молодці "нєізвєстні"👍!
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05.05.2025 15:33 Відповісти
Треба терміново відправити туди миротворчі безпілотники - раптом там україномовних притісняє московський режим.
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05.05.2025 15:36 Відповісти
Невідомим-респект...
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05.05.2025 15:37 Відповісти
Діди стріляли Побєдобєсіє набирає обертів.
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05.05.2025 15:41 Відповісти
ех, скоріше би такий двіж почався скрізь на болотах.
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05.05.2025 15:45 Відповісти
Двоє невідомих героїв.
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05.05.2025 15:45 Відповісти
Люблю когда - двіжуха !!
.
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05.05.2025 15:51 Відповісти
Пулі лєтят , двіжуха !!!
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05.05.2025 15:51 Відповісти
Махачкала это НЕ росия !!! это ДАГЕСТАН !!!
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05.05.2025 16:07 Відповісти
це самий депресивний регіон на болотах. вони там будуть триматися мацкви. бо якщо піднімуть хвоста і підуть у вільне плавання, то їм там буде дупа повна - без зарплат, пенсій та інших соц пособій. хоча вони недалеко від айзерів, то там нафта точно має бути.
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05.05.2025 16:43 Відповісти
Як невідомі ?
Якщо двое - то це - Зорян і Шкіряк ( без питань ... ) .
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05.05.2025 16:08 Відповісти
Хто вам сказав, що Махачкала рассійська, це республіка Дегестан, з таким самим успіхом можна говорити що масква дегестанська.
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05.05.2025 16:34 Відповісти
Ну добре що люди не постраджали......
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05.05.2025 16:34 Відповісти
Наши в городе?
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05.05.2025 16:36 Відповісти
Залишайтеся поки невідомими і продовжуйте свою добру справу. Після війни нагорода знайде героїв
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05.05.2025 16:45 Відповісти
Молодці, партизани - ліквідували карателів!
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05.05.2025 16:57 Відповісти
Побільше б таких новин.
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05.05.2025 17:12 Відповісти
 
 