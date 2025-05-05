Двоє невідомих розстріляли трьох поліцейських у російській Махачкалі. ВIДЕО
Двоє невідомих ліквідували рьох поліцейських у російській Махачкалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки стрілянини під час атаки на російських силовиків.
Топ коментарі
+17 Алекс Скела
показати весь коментар05.05.2025 15:28
+15 Олексій Макаренко #556074
показати весь коментар05.05.2025 15:28
+15 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар05.05.2025 15:31
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Якщо двое - то це - Зорян і Шкіряк ( без питань ... ) .