Боєць 93-ї ОМБр Владислав, разом із побратимами, 80 днів у повному оточенні відбивав штурми окупантів у Кліщіївці: "Не було їжі і води. Дах їхав від голоду і спраги". ВIДЕО

23-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Владислав із позивним Бешкетник разом з побратимами провів 80 днів в оточенні російських військ у Кліщіївці Донецької області. За цей час їх позиції штурмували, труїли газом та намагалися вибити артилерією. Бійцям не було що їсти та пити, лише декілька разів їм вдалось вийти на зв'язок та отримати їжу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію мужнього захисника і його побратимів розповідає "Радіо Свобода".

"Спочатку нам розбили погріб, а потім нас почали закидати газами. Закидали так, що навіть протигаз не допомагав. Кидають два, три, чотири таких гази. Газ був настільки густий, що протигаз не допомагав, усе пече, дихати не можеш. Єдине, що рятувало, що я зрозумів - не треба панікувати, а дихати спокійно. Коли дихав спокійно - відбувалася якась фільтрація. Після газу кидають гранату. І так: газ - граната, газ - граната. Так, щоб ми вилізли звідти. Тобто щойно хтось вилізе - ранять гранати, другий - ранять, третій - хана. Тоді вони всіх з дрона добивають", - розповідає Владислав.

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