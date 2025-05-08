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Боец 93-й ОМБр Владислав вместе с побратимами 80 дней в полном окружении отражал штурмы оккупантов в Клещиевке: "Не было еды и воды. Крыша ехала от голода и жажды".. ВИДЕО

23-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Владислав с позывным Сорванец вместе с побратимами провел 80 дней в окружении российских войск в Клещиевке Донецкой области. За это время их позиции штурмовали, травили газом и пытались выбить артиллерией. Бойцам не было что есть и пить, лишь несколько раз им удалось выйти на связь и получить еду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю мужественного защитника и его побратимов рассказывает "Радио Свобода".

"Сначала нам разбили погреб, а потом нас начали забрасывать газами. Забрасывали так, что даже противогаз не помогал. Бросают два, три, четыре таких газа. Газ был настолько густой, что противогаз не помогал, все печет, дышать не можешь. Единственное, что спасало, что я понял - не надо паниковать, а дышать спокойно. Когда дышал спокойно - происходила какая-то фильтрация. После газа бросают гранату. И так: газ - граната, газ - граната. Так, чтобы мы вылезли оттуда. То есть как только кто-то вылезет - ранят гранаты, второй - ранят, третий - хана. Тогда они всех с дрона добивают", - рассказывает Владислав.

Также смотрите: Силы обороны отбили масштабный штурм противника вблизи Клещеевки в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9784) 93 отдельная механизированная бригада (296) бой (170) Бахмутский район (415) Клещеевка (3)


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Дуже мало в Європі знайдеться людей, здатних воювати і не здаватись в таких умовах.
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08.05.2025 14:19 Ответить
Дякую Вам Герої. Слава ЗСУ
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08.05.2025 14:20 Ответить
Земний уклін тобі, Воїне! Та величезна подяка українців за твій подвиг!
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08.05.2025 14:22 Ответить
А тим часом наші генерали думали,якби ще щось прихопити,їм недовійни було.
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08.05.2025 14:23 Ответить
Цікаво, чи чотириразовий ухилянт нагородить цих Героїв? І чи хтось поставить питання на повний голос: то хто ж розмінував Чонгар?
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08.05.2025 14:53 Ответить
Молодий ,та мужній .Самовіддано віддає у свої 23роки усе що в нього є!!!Слухаєш інтерв'ю, аж ніяково стає,як можна було пройти таке пекло.
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08.05.2025 15:06 Ответить
 
 