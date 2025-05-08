Боец 93-й ОМБр Владислав вместе с побратимами 80 дней в полном окружении отражал штурмы оккупантов в Клещиевке: "Не было еды и воды. Крыша ехала от голода и жажды".. ВИДЕО

23-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Владислав с позывным Сорванец вместе с побратимами провел 80 дней в окружении российских войск в Клещиевке Донецкой области. За это время их позиции штурмовали, травили газом и пытались выбить артиллерией. Бойцам не было что есть и пить, лишь несколько раз им удалось выйти на связь и получить еду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю мужественного защитника и его побратимов рассказывает "Радио Свобода".

"Сначала нам разбили погреб, а потом нас начали забрасывать газами. Забрасывали так, что даже противогаз не помогал. Бросают два, три, четыре таких газа. Газ был настолько густой, что противогаз не помогал, все печет, дышать не можешь. Единственное, что спасало, что я понял - не надо паниковать, а дышать спокойно. Когда дышал спокойно - происходила какая-то фильтрация. После газа бросают гранату. И так: газ - граната, газ - граната. Так, чтобы мы вылезли оттуда. То есть как только кто-то вылезет - ранят гранаты, второй - ранят, третий - хана. Тогда они всех с дрона добивают", - рассказывает Владислав.

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