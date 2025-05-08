Бійці 44-ї ОАБр знищили шість ворожих гармат на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку у ході вогневого ураження воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було знищено вороже озброєння.
Відповідне відео опубліковано на сторінці бигади, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті контрбатарейної боротьби в окупантів знищено:
- дві гармати Д20
- дві гармати Д30
- польовий склад БП
- гармату 2А65 "Мста-Б"
- гармату 2А36 "Гіацинт - Б"
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Серый Вовк
показати весь коментар08.05.2025 17:51 Відповісти Мені подобається 0
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