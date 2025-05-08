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Новини Відео Знищення російської техніки
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Бійці 44-ї ОАБр знищили шість ворожих гармат на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку у ході вогневого ураження воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було знищено вороже озброєння.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бигади, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті контрбатарейної боротьби в окупантів знищено:

  • дві гармати Д20
  • дві гармати Д30
  • польовий склад БП
  • гармату 2А65 "Мста-Б"
  • гармату 2А36 "Гіацинт - Б"

Також дивіться: Дві російські САУ 2С7 "Піон" і "Мста-С" знищили бійці 44 ОАБр. ВIДЕО

Автор: 

44 артилерійська бригада (35) війна в Україні (4207)


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Отлично. Слава ЗСУ!
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08.05.2025 17:51 Відповісти
 
 