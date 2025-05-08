Бійці 44-ї ОАБр знищили шість ворожих гармат на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку у ході вогневого ураження воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було знищено вороже озброєння.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бигади, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті контрбатарейної боротьби в окупантів знищено:

дві гармати Д20

дві гармати Д30

польовий склад БП

гармату 2А65 "Мста-Б"

гармату 2А36 "Гіацинт - Б"

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