Бойцы 44-й ОАБр уничтожили шесть вражеских орудий на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении в ходе огневого поражения воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было уничтожено вражеское вооружение.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
В результате контрбатарейной борьбы у оккупантов уничтожено:
- две пушки Д20
- две пушки Д30
- полевой склад БП
- пушку 2А65 "Мста-Б"
- пушку 2А36 "Гиацинт-Б"
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Серый Вовк
показать весь комментарий08.05.2025 17:51 Ответить Мне нравится 0
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.05.2025 18:48 Ответить Мне нравится 0
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