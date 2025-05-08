Бойцы 44-й ОАБр уничтожили шесть вражеских орудий на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении в ходе огневого поражения воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было уничтожено вражеское вооружение.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

В результате контрбатарейной борьбы у оккупантов уничтожено:

две пушки Д20

две пушки Д30

полевой склад БП

пушку 2А65 "Мста-Б"

пушку 2А36 "Гиацинт-Б"

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