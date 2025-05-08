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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Бойцы 44-й ОАБр уничтожили шесть вражеских орудий на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении в ходе огневого поражения воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было уничтожено вражеское вооружение.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

В результате контрбатарейной борьбы у оккупантов уничтожено:

  • две пушки Д20
  • две пушки Д30
  • полевой склад БП
  • пушку 2А65 "Мста-Б"
  • пушку 2А36 "Гиацинт-Б"

Также смотрите: Две российские САУ 2С7 "Пион" и "Мста-С" уничтожили бойцы 44 ОАБр. ВИДЕО

Автор: 

44 артиллерийская бригада (35) война в Украине (4173)


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Отлично. Слава ЗСУ!
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08.05.2025 17:51 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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08.05.2025 18:48 Ответить
 
 