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Рашисти провели "безсмертний полк" в окупованому Маріуполі на руїнах будівлі виконкому. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі російські загарбники організували пропагандистську ходу "безсмертний полк" на тлі спаленої будівлі виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомила Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти біля спаленої будівлі Маріупольського виконкому організували акцію "безсмертний полк".

Проте замість загиблих ветеранів часів Другої світової війни, на фото – ліквідовані учасники "ополчення ДНР" та блокади міста у 2022 році.

"Саме тих людей, які нищили мирний Маріуполь. Загарбники перетворили 9 травня на свято війни та цинізму", - наголосили у міській раді. 

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Маріуполь (3236) окупація (6719) пропаганда (2812)


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где руины?
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09.05.2025 17:57 Відповісти
Що треба, московиту??
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09.05.2025 18:00 Відповісти
У тебе в баняку, замість мізків.
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09.05.2025 18:02 Відповісти
Тварюки що народились у Марику, а деякі ще пртім в бивали своїх сусідів..

Земля скловатою.
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09.05.2025 17:59 Відповісти
 
 