Рашисти провели "безсмертний полк" в окупованому Маріуполі на руїнах будівлі виконкому. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі російські загарбники організували пропагандистську ходу "безсмертний полк" на тлі спаленої будівлі виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомила Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти біля спаленої будівлі Маріупольського виконкому організували акцію "безсмертний полк".

Проте замість загиблих ветеранів часів Другої світової війни, на фото – ліквідовані учасники "ополчення ДНР" та блокади міста у 2022 році.

"Саме тих людей, які нищили мирний Маріуполь. Загарбники перетворили 9 травня на свято війни та цинізму", - наголосили у міській раді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія формує нові військові бази у Маріупольському районі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж