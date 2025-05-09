Рашисты провели "бессмертный полк" в оккупированном Мариуполе на руинах здания исполкома. ВИДЕО
В оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали пропагандистское шествие "бессмертный полк" на фоне сожженного здания исполнительного комитета городского совета.
Об этом сообщил Мариупольский горсовет, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты возле сожженного здания Мариупольского исполкома организовали акцию "бессмертный полк".
Однако вместо погибших ветеранов времен Второй мировой войны, на фото - ликвидированные участники "ополчения ДНР" и блокады города в 2022 году.
"Именно тех людей, которые уничтожали мирный Мариуполь. Захватчики превратили 9 мая в праздник войны и цинизма", - отметили в городском совете.
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