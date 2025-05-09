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Рашисты провели "бессмертный полк" в оккупированном Мариуполе на руинах здания исполкома. ВИДЕО

В оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали пропагандистское шествие "бессмертный полк" на фоне сожженного здания исполнительного комитета городского совета.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты возле сожженного здания Мариупольского исполкома организовали акцию "бессмертный полк".

Однако вместо погибших ветеранов времен Второй мировой войны, на фото - ликвидированные участники "ополчения ДНР" и блокады города в 2022 году.

"Именно тех людей, которые уничтожали мирный Мариуполь. Захватчики превратили 9 мая в праздник войны и цинизма", - отметили в городском совете.

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Мариуполь (5718) оккупация (10167) пропаганда (3685)


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где руины?
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09.05.2025 17:57 Ответить
Що треба, московиту??
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09.05.2025 18:00 Ответить
Всім московитам потрібно зробити одну хорошу річ - здохнути!
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09.05.2025 18:55 Ответить
У тебе в баняку, замість мізків.
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09.05.2025 18:02 Ответить
Тварюки що народились у Марику, а деякі ще пртім в бивали своїх сусідів..

Земля скловатою.
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09.05.2025 17:59 Ответить
Еще бы на мусорнике где-то эти рожи присвинячили...
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09.05.2025 18:23 Ответить
 
 