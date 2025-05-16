УКР
Бійці із ПТРК знищують російський танк Т-72 на Курщині. ВIДЕО

Бійці розрахунку ПТРК знищили російський танк Т-72 в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

"Український протитанкіст на Курщині зробив день гарнішим - відправив ракету прямо в башту Т-72", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць 47-ї ОМБр "Маґура" знищує російську БМП із американського ПТРК FGM-148 "Javelin". ВIДЕО

армія рф (18507) танк (2112) знищення (8028) ПТРК (95)
+8
Красуньчики!
Танки перетворються в динозаврів війни
показати весь коментар
16.05.2025 12:26 Відповісти
+8
Давно вже не було відосів з ПТРК... Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
+4
Так і танки засрашинські на фронті стали досить рідкісним звіром. І не тому, що "бережуть на наступ", а тому що ... скінчились.
показати весь коментар
16.05.2025 12:35 Відповісти
ну не тільки. частина перероблена в коробки для підвозу м'яса ближче до лінії фронту.
а інша причина - дрони, що створили (в певних місцях) майже мертву зону на кілометри від лінії фронту в обидві сторони. в таких умовах піхота не може застосовуватися в обороні, як це було раніше.
показати весь коментар
16.05.2025 12:46 Відповісти
Слово "скінчились" - коректне.

От дивіться: коли ми говоримо про якусь область знань, то ми використовуємо слова в конктексті цієї області. Ну, наприклад, коли ми говоримо про річки, то "місток" - це конструкція для перетину річки. А коли ми говоримо про гімнастику - то "місток" - це фізична вправа людини з вигину тулуба з спиранням на руки і ноги.

Тож коли я говорю "скінчились" стосовно військової техніки, це означає не "повністю, в 0, взагалі фізично немає", а у військовому сенсі. А у військових "скінчились" означає "падіння чисельності у частинках нижче ХХ% від штатної кількості, без можливості відновлення до штатної кількості, що робить неможливим виконання задач частиною/з'єднанням, які відповідні назві частини/з'єднання". Оцей ХХ% для армій західного зразка - це десь 80%. А для засрашинської армії - це десь приблизно 40% - після цієї цифри навіть збочені командири засрашинські перестають нарізати танковим батальйонам і полкам задачі як "танковим батальйонам" і "танковим полкам".

Тож фізично ще якась кількість танків є - і тисячі. Але можливості відновити до штатних кількостей і виконувати відповідні задачі - ВЖЕ НАМАЄ. А отже, по військовому - "СКІНЧИЛИСЬ".

Сподіваюсь, я розтлумачив зрозуміло...
показати весь коментар
16.05.2025 13:08 Відповісти
ок, танків - десь 40% від штату. згоден.
показати весь коментар
16.05.2025 13:18 Відповісти
Читайте свіже (1.5 місяці - реально свіже) OSINT-дослідження щодо спроможностей засрашки в царині бронетехніки - аналіз і порівняння супутникових знімків баз зберігання, статистика, гіпотези та виводи. Дуже цікаво: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025

Дослідження велося, очевидно, теж декілька тижнів-місяців. І те, що там написано про "кардинальне зменшення в другій половині 2025" - вже починає проявлятись в статистиці.
показати весь коментар
16.05.2025 14:38 Відповісти
я читав цей звіт віщуна. в принципі нічого проти сказати не можу. але, як на мене оцінка в 25% техніки від штату виглядає скоріше оптимістичною. точніше можна буде сказати по результатах великого літнього наступу, який вони рекламують уже кілька місяців. якшо вийде великий пшик - то оцінка реальна.
показати весь коментар
16.05.2025 15:14 Відповісти
Є така людина - Констянтин Машовець. Координатор групи "інформаційний спротив". В нього багато мікро-аналітики щодо поточного стану справ на різних дільницях фронту. Це не "арєстович" і не "артилерист Жданов", який війну бачив лише на тренувальних стрільбах. Про рівні забезпечення багатьох частин засрашки "нижче 25%" Машовець почав повідомляти ще навесні 2024 року. Тоді це було щось з категорії "не вірю", але він показував номери частин, напрямки. І частину фактів можна було перевірити з інших джерел - все підтверджувалось. На поточний момент це системне явище.
показати весь коментар
16.05.2025 15:35 Відповісти
І ще - 40% - це був стан з бронетехнікою в частинах засрашки десь на кінець осені 2024/початок зими 2025.

На поточний момент рівень забезпечення бронетехнікою частин, по багатьом свідченням, не перевищує 25%. Це, для розуміння, означає "критична нестача, несумісна з використанням терміну <танковий> для відповідних частин". А так-то 2-3-5-10 танчиків на день вони ще можуть з себе "видавати" на фронті довжиною в 1'000 км, але вже не більше.
показати весь коментар
16.05.2025 14:43 Відповісти
І тому Путін, планує вторгнення в Прибалтику, танками, які "скінчились". Може досить, тішити себе, такими наівними фантазіями?
показати весь коментар
16.05.2025 21:11 Відповісти
А І.Маск планує колонію на Марсі.
А я планую будувати будинок на 18 кімнат на власному острові в Карибському морі.
А ви транслюєте якісь плани *****, які артикульовані поки що виключно не засрашинськими джерелами в стилі "вовк-вовк-вовк".

А що такеє "танки скінчились" - читайте вище - я там дав розгорнуту відповідь щодо цього словосполучення.
показати весь коментар
16.05.2025 21:55 Відповісти
"Кришкi зняти!?" - это он кацапским танкистам кричал?
показати весь коментар
16.05.2025 12:37 Відповісти
ні, це відноситься до птрк
показати весь коментар
16.05.2025 12:49 Відповісти
Спасибо, пани Ганка! То-то думаю - кацапы же украинскою не понимают, да и расстояние большое было. 👍
показати весь коментар
16.05.2025 12:53 Відповісти
Саме прекрасне:"Заміна ракети!" - бурьятів ще менше стане!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 13:22 Відповісти
 
 