Бійці із ПТРК знищують російський танк Т-72 на Курщині. ВIДЕО
Бійці розрахунку ПТРК знищили російський танк Т-72 в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
"Український протитанкіст на Курщині зробив день гарнішим - відправив ракету прямо в башту Т-72", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Ненормативна лексика!
а інша причина - дрони, що створили (в певних місцях) майже мертву зону на кілометри від лінії фронту в обидві сторони. в таких умовах піхота не може застосовуватися в обороні, як це було раніше.
От дивіться: коли ми говоримо про якусь область знань, то ми використовуємо слова в конктексті цієї області. Ну, наприклад, коли ми говоримо про річки, то "місток" - це конструкція для перетину річки. А коли ми говоримо про гімнастику - то "місток" - це фізична вправа людини з вигину тулуба з спиранням на руки і ноги.
Тож коли я говорю "скінчились" стосовно військової техніки, це означає не "повністю, в 0, взагалі фізично немає", а у військовому сенсі. А у військових "скінчились" означає "падіння чисельності у частинках нижче ХХ% від штатної кількості, без можливості відновлення до штатної кількості, що робить неможливим виконання задач частиною/з'єднанням, які відповідні назві частини/з'єднання". Оцей ХХ% для армій західного зразка - це десь 80%. А для засрашинської армії - це десь приблизно 40% - після цієї цифри навіть збочені командири засрашинські перестають нарізати танковим батальйонам і полкам задачі як "танковим батальйонам" і "танковим полкам".
Тож фізично ще якась кількість танків є - і тисячі. Але можливості відновити до штатних кількостей і виконувати відповідні задачі - ВЖЕ НАМАЄ. А отже, по військовому - "СКІНЧИЛИСЬ".
Сподіваюсь, я розтлумачив зрозуміло...
Дослідження велося, очевидно, теж декілька тижнів-місяців. І те, що там написано про "кардинальне зменшення в другій половині 2025" - вже починає проявлятись в статистиці.
На поточний момент рівень забезпечення бронетехнікою частин, по багатьом свідченням, не перевищує 25%. Це, для розуміння, означає "критична нестача, несумісна з використанням терміну <танковий> для відповідних частин". А так-то 2-3-5-10 танчиків на день вони ще можуть з себе "видавати" на фронті довжиною в 1'000 км, але вже не більше.
А я планую будувати будинок на 18 кімнат на власному острові в Карибському морі.
А ви транслюєте якісь плани *****, які артикульовані поки що виключно не засрашинськими джерелами в стилі "вовк-вовк-вовк".
А що такеє "танки скінчились" - читайте вище - я там дав розгорнуту відповідь щодо цього словосполучення.