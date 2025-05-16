РУС
Бойцы из ПТРК уничтожают российский танк Т-72 на Курщине. ВИДЕО

Бойцы расчета ПТРК уничтожили российский танк Т-72 в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

"Украинский противотанкист на Курщине сделал день красивее - отправил ракету прямо в башню Т-72", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Красуньчики!
Танки перетворються в динозаврів війни
16.05.2025 12:26 Ответить
+8
Давно вже не було відосів з ПТРК... Слава ЗСУ!
16.05.2025 12:27 Ответить
+4
Так і танки засрашинські на фронті стали досить рідкісним звіром. І не тому, що "бережуть на наступ", а тому що ... скінчились.
16.05.2025 12:35 Ответить
