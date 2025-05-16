Бойцы из ПТРК уничтожают российский танк Т-72 на Курщине. ВИДЕО

Бойцы расчета ПТРК уничтожили российский танк Т-72 в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

"Украинский противотанкист на Курщине сделал день красивее - отправил ракету прямо в башню Т-72", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

