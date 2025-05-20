Дві російські БМП із окупантами догорають посеред українського села. ВIДЕО
Оператори дронів знищили штурмову групу окупантів, які рухалися на двох БМП вулицею українського села.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами злагоджених та успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Екіпажі підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" продовжують яскраво знищувати російську бронетехніку та живу силу противника. Окупанти й 200 метрів не проїхали українським селом на Донбасі, як їх підірвало FPV дружнього підрозділу. FPV-дрони WORMBUSTERS спочатку зупинили БМП, далі добили окупантів, потім спалили БМП", - йдеться у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бубновыепуйловые ! (с)