УКР
Дві російські БМП із окупантами догорають посеред українського села. ВIДЕО

Оператори дронів знищили штурмову групу окупантів, які рухалися на двох БМП вулицею українського села.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами злагоджених та успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Екіпажі підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" продовжують яскраво знищувати російську бронетехніку та живу силу противника. Окупанти й 200 метрів не проїхали українським селом на Донбасі, як їх підірвало FPV дружнього підрозділу. FPV-дрони WORMBUSTERS спочатку зупинили БМП, далі добили окупантів, потім спалили БМП", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожі розвідувальні безпілотники Мерлін-ВР та Supercam збили оператори зенітних дронів підрозділу "Signum". ВIДЕО

армія рф (18528) знищення (8055) дрони (5337) Сили безпілотних систем (210)
Коментувати
посеред місцини, яка колись була українським селом... це вже не село..., село це там, де люди живуть...
20.05.2025 10:00 Відповісти
Гарна робота-"Птахам Мадяра"черговий респект...
20.05.2025 10:02 Відповісти
лисиці остаточно звикли до буженіни.
20.05.2025 10:07 Відповісти
- Горят бубновые пуйловые ! (с)
20.05.2025 10:16 Відповісти
Горіли "бехи" край села
20.05.2025 10:16 Відповісти
Двіжуха...
20.05.2025 18:17 Відповісти
 
 