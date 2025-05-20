Две российские БМП с оккупантами догорают посреди украинского села. ВИДЕО
Операторы дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов, которые двигались на двух БМП по улице украинского села.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженных и успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Экипажи подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" продолжают ярко уничтожать российскую бронетехнику и живую силу противника. Оккупанты и 200 метров не проехали по украинскому селу на Донбассе, как их взорвало FPV дружественного подразделения. FPV-дроны WORMBUSTERS сначала остановили БМП, дальше добили оккупантов, затем сожгли БМП", - говорится в комментарии к видео.
