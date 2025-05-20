РУС
Две российские БМП с оккупантами догорают посреди украинского села. ВИДЕО

Операторы дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов, которые двигались на двух БМП по улице украинского села.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженных и успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Экипажи подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" продолжают ярко уничтожать российскую бронетехнику и живую силу противника. Оккупанты и 200 метров не проехали по украинскому селу на Донбассе, как их взорвало FPV дружественного подразделения. FPV-дроны WORMBUSTERS сначала остановили БМП, дальше добили оккупантов, затем сожгли БМП", - говорится в комментарии к видео.

армия РФ (20377) уничтожение (7740) дроны (4477) Силы беспилотных систем (206)
посеред місцини, яка колись була українським селом... це вже не село..., село це там, де люди живуть...
20.05.2025 10:00 Ответить
Гарна робота-"Птахам Мадяра"черговий респект...
20.05.2025 10:02 Ответить
лисиці остаточно звикли до буженіни.
20.05.2025 10:07 Ответить
- Горят бубновые пуйловые ! (с)
20.05.2025 10:16 Ответить
Горіли "бехи" край села
20.05.2025 10:16 Ответить
Двіжуха...
20.05.2025 18:17 Ответить
 
 