Две российские БМП с оккупантами догорают посреди украинского села. ВИДЕО

Операторы дронов уничтожили штурмовую группу оккупантов, которые двигались на двух БМП по улице украинского села.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженных и успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Экипажи подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" продолжают ярко уничтожать российскую бронетехнику и живую силу противника. Оккупанты и 200 метров не проехали по украинскому селу на Донбассе, как их взорвало FPV дружественного подразделения. FPV-дроны WORMBUSTERS сначала остановили БМП, дальше добили оккупантов, затем сожгли БМП", - говорится в комментарии к видео.

