РФ проводить ротації та стягує резерви під Вовчанськом і Дворічним, - ОТУ "Харків". ВIДЕО

Російські війська продовжують ротації штурмових підрозділів і накопичення резервів на Харківщині, зокрема в районах міста Вовчанськ та селища Дворічне.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ не відмовилася від спроб створити так звану буферну зону вздовж кордону. Шамшин також зауважив, що активні штурмові дії на цьому напрямку тривають вже тривалий час, і зниження їхньої інтенсивності не прогнозується.

"Підготовка мотоштурмовиків на Росії не припиняється, то очікувати на зменшення таких мотоштурмів, напевно, також не варто. Те, що вони пересідають на мотоцикли, означає те, що їм насправді бракує бронетехніки. І тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлоху", - пояснив речник.

Він наголосив, що низька вартість китайських мотоциклів і людського життя у РФ дозволяє противнику продовжувати тактику масованих мотоштурмів, так званих "банзай-атак".

