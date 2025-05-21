УКР
РФ проводить ротації та стягує резерви під Вовчанськом і Дворічним, - ОТУ "Харків". ВIДЕО

Російські війська продовжують ротації штурмових підрозділів і накопичення резервів на Харківщині, зокрема в районах міста Вовчанськ та селища Дворічне.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ не відмовилася від спроб створити так звану буферну зону вздовж кордону. Шамшин також зауважив, що активні штурмові дії на цьому напрямку тривають вже тривалий час, і зниження їхньої інтенсивності не прогнозується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищені окупанти, мото- та квадротехніка: підрозділи 92 ОШБр відбили атаку ворога на Харківщині. ВIДЕО

"Підготовка мотоштурмовиків на Росії не припиняється, то очікувати на зменшення таких мотоштурмів, напевно, також не варто. Те, що вони пересідають на мотоцикли, означає те, що їм насправді бракує бронетехніки. І тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлоху", - пояснив речник.

Він наголосив, що низька вартість китайських мотоциклів і людського життя у РФ дозволяє противнику продовжувати тактику масованих мотоштурмів, так званих "банзай-атак".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемир’я в ці дні ми не відчували, нічого не змінилося, - 92 ОШБр

ротація (82) Вовчанськ (463) Харківська область (1517) Куп’янський район (363) Чугуївський район (208) Дворічне (6)
Нехай стягують, усі ті резверви будуть розбиті та знищені!
21.05.2025 15:53 Відповісти
потужним відовиком
21.05.2025 16:14 Відповісти
РФ не відмовилася від спроб створити так звану буферну зону вздовж кордону Джерело: https://censor.net/ua/v3553516
- що це конкретно означає ?!
21.05.2025 17:03 Відповісти
 
 