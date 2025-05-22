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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дрон-камікадзе влучає у російську РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Вовчанська. ВIДЕО

Оператори дронів із Держприкордонслужти за допомогою дрона-камікадзе підпалили ворожу вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Вовчанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Вовчанському напрямку бійці "Форпосту"  успішно вивели з ладу російський "Солнцепьок" – важку вогнеметну систему. У бригаді наголошують: знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості противника", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: РФ проводить ротації та стягує резерви під Вовчанськом і Дворічним, - ОТУ "Харків". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) знищення (7460) РСЗВ (213) дрони (4830) Вовчанськ (432) Харківська область (1012) Чугуївський район (123)


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Топ коментарі
+9
Надіюсь падли кацапські там заживо згоріли в муках.
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22.05.2025 14:31
+7
сонце-Пердь… стався
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22.05.2025 14:17
+6
"Солнцепйок", запечений у власному соку.
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22.05.2025 14:51
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екипаж солнцепекеров чистые камикадзе,похлеще мотокроссеров и переплывателей на 2 лодках на острова на днепре,дальность 7-8 км.при фпв и полном бк феерверк на 10 км)
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22.05.2025 14:17 Відповісти
сонце-Пердь… стався
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22.05.2025 14:17 Відповісти
Надіюсь падли кацапські там заживо згоріли в муках.
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22.05.2025 14:31 Відповісти
це у них ще попереду-горіти у пеклі...
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22.05.2025 17:08 Відповісти
"Солнцепйок", запечений у власному соку.
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22.05.2025 14:51 Відповісти
Героям нашої країни слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.05.2025 14:54 Відповісти
Ті снаряди,надіюсь полетіли в правильному напрямку.
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22.05.2025 15:19 Відповісти
Надеюсь орки там не замерзли в Солцепеке..
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22.05.2025 15:20 Відповісти
смерть московϟϟьким окупантам!
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22.05.2025 16:01 Відповісти
Цей сонцепердь - така тупікова гілка еволюції..

Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1Аhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-%D0%9C%D0%9E-1 [1], 15 000 для ТБС-М3https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [2]) м (С) Пєдівікія

Тобто шоб пульнути,треба отією всратою бандурою запертися туди, де кожний перший дрон зробить з неї мінікрематорій.
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22.05.2025 22:36 Відповісти
 
 