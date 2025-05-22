Дрон-камікадзе влучає у російську РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Вовчанська. ВIДЕО

Оператори дронів із Держприкордонслужти за допомогою дрона-камікадзе підпалили ворожу вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Вовчанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Вовчанському напрямку бійці "Форпосту" успішно вивели з ладу російський "Солнцепьок" – важку вогнеметну систему. У бригаді наголошують: знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості противника", - йдеться у коментарі до відео.

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