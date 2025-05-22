Дрон-камікадзе влучає у російську РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Вовчанська. ВIДЕО
Оператори дронів із Держприкордонслужти за допомогою дрона-камікадзе підпалили ворожу вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Вовчанська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"На Вовчанському напрямку бійці "Форпосту" успішно вивели з ладу російський "Солнцепьок" – важку вогнеметну систему. У бригаді наголошують: знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості противника", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
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+7 Oleg Pasynchuk #608546
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+6 Ivan Pogorelov
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Дальность стрельбы максимальная 3 600 (6 000 для ТОС-1Аhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-%D0%9C%D0%9E-1 [1], 15 000 для ТБС-М3https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [2]) м (С) Пєдівікія
Тобто шоб пульнути,треба отією всратою бандурою запертися туди, де кожний перший дрон зробить з неї мінікрематорій.