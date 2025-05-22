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У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку дронів. ВIДЕО
У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку невідомих дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікується відеозапис, на якому зафільмований такий пост поблизу московського Кремля.
Топ коментарі
+30 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар22.05.2025 16:16 Посилання
+28 pacerhard melina
показати весь коментар22.05.2025 16:24 Посилання
+23 Sergei M #570318
показати весь коментар22.05.2025 16:15 Посилання
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Щоб ви передохли, московити. Бажано з феєрверками.
• «Тор» (невстановленої модифікації) - радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;
• «Бук-М3» (знищено) - ************ модифікація, радіус перехоплення до 70 км;
• С-300 - призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.
Ну і масштабний же План, у ****** до Раю!
Шд** затягнувся