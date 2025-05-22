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Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
9 658 23

У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку дронів. ВIДЕО

У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку невідомих дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікується відеозапис, на якому зафільмований такий пост поблизу московського Кремля.

Читайте: Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ

Автор: 

москва (1262) ППО (3255) атака (362) дрони (4830)


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Топ коментарі
+30
🤣🥳👏по красотє пацони чіста виступают))

Щоб ви передохли, московити. Бажано з феєрверками.
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22.05.2025 16:16
+28
Шел 4-й год движухи, все в строгом соттветствии с планом. На 5й год запланирована эвакуация кремля в подземные бункеры и тушение пожаров на его территории.
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22.05.2025 16:24
+23
Шо, всралися?
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22.05.2025 16:15
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Шо, всралися?
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22.05.2025 16:15 Відповісти
🤣🥳👏по красотє пацони чіста виступают))

Щоб ви передохли, московити. Бажано з феєрверками.
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22.05.2025 16:16 Відповісти
Шел 4-й год движухи, все в строгом соттветствии с планом. На 5й год запланирована эвакуация кремля в подземные бункеры и тушение пожаров на его территории.
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22.05.2025 16:24 Відповісти
мордор
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22.05.2025 16:27 Відповісти
Оце робота, оце ефективність. Цікаво, це СБУ чи ГУР. Бо ГУР недавно хвалився аж чотирма вбитими кадирівцями, то це в порівнянні з кадирівцями - прям дуже ефектно
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22.05.2025 16:27 Відповісти
А что ты хотел сказать ?
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22.05.2025 17:10 Відповісти
Також в районі відключили мобільний зв'язок -привіт, СРСР. Можна лише побажати удачі нашим залізним пташкам!
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22.05.2025 16:29 Відповісти
Правильно. А когда они стянут в Мааскву все что можно - вдарить по складам и заводам в других регионах.
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22.05.2025 16:39 Відповісти
09.05 була б ложка до обіду
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22.05.2025 16:47 Відповісти
💥 Сили безпілотних систем знищують ешелоновану систему ППО противника
• «Тор» (невстановленої модифікації) - радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;
• «Бук-М3» (знищено) - ************ модифікація, радіус перехоплення до 70 км;
• С-300 - призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.
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22.05.2025 16:48 Відповісти
Че случилось?? Правительственный чемодан треснул? Авария в системе?
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22.05.2025 16:57 Відповісти
пусть портки поменяют обосранные!
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22.05.2025 17:00 Відповісти
треба щоб кожен день були нальоти на мацковські аеропорти щоб кацапня відчула "радість" війни
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22.05.2025 17:08 Відповісти
Зачем?! путин уже все и всех пабидил!!!
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22.05.2025 18:16 Відповісти
Хлопці, спаліть москву на хрін!
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22.05.2025 18:41 Відповісти
тільки ракети здатні налякати *****, який тоді піде у бункер..
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23.05.2025 01:28 Відповісти
шо, шото стало сцикотно??
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22.05.2025 20:29 Відповісти
******, проводить, оте СВО, аж на мацквє?!?!
Ну і масштабний же План, у ****** до Раю!
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23.05.2025 01:00 Відповісти
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23.05.2025 01:18 Відповісти
Неварто сподіватися.БПЛА такої шкоди ніколи не заподіять.
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23.05.2025 01:30 Відповісти
Таке повинно відбуватись щоночі...
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23.05.2025 08:48 Відповісти
на 9 травня потрібно було атакувати дронами, військової техніки та військових вдосталь.
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23.05.2025 09:40 Відповісти
то травневий параШд** затягнувся
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23.05.2025 11:03 Відповісти
 
 