У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку дронів. ВIДЕО

У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку невідомих дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікується відеозапис, на якому зафільмований такий пост поблизу московського Кремля.

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