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Дронарі 53-ї ОМБр уразили ворога у лісовому бліндажі на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку оператори батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продемонстрували виняткову майстерність, виявивши та знищивши добре замаскований бліндаж, що слугував укриттям для ворожих пілотів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
У складних умовах, серед лісистої місцевості, вони виявили укриття ворожих пілотів — вхід в бліндаж, додатково прикритий сіткою та гіллям дерев. Попри складність ландшафту та спроби ворога сховати позицію, пілот чітко довів дрон до цілі, виконав проліт крізь природні перешкоди й успішно знищив об’єкт.
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