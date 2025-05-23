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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дронарі 53-ї ОМБр уразили ворога у лісовому бліндажі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку оператори батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продемонстрували виняткову майстерність, виявивши та знищивши добре замаскований бліндаж, що слугував укриттям для ворожих пілотів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

У складних умовах, серед лісистої місцевості, вони виявили укриття ворожих пілотів — вхід в бліндаж, додатково прикритий сіткою та гіллям дерев. Попри складність ландшафту та спроби ворога сховати позицію, пілот чітко довів дрон до цілі, виконав проліт крізь природні перешкоди й успішно знищив об’єкт.

Також дивіться: Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

53 окрема механізована бригада (122) дрони (4838) війна в Україні (4526)


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ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Смерть окупантам з московії!!
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23.05.2025 16:37 Відповісти
риболовна сітка як захист! норм. наші також повинні так захищатись. щось та й не долетить.
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23.05.2025 16:50 Відповісти
 
 