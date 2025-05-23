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Метою "СВО" є створення "союзної держави" Росії, України та Білорусі, - депутат Держдуми Соболєв. ВIДЕО
У Держдумі РФ заявили, що створення "союзної держави" є метою війни проти України.
Про це заявив член оборонного комітету Держдуми РФ Віктор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, повним рішенням цілей спеціальної військової операції є створення єдиної союзної держави - Росії, України та Білорусі. Відновлення "русского мира" в рамках безпосередніх кордонів. Ми повинні, безумовно, захистити свій "русский мир". Інакше ми можемо і країну не зберегти", - сказав він.
Топ коментарі
+67 Дмитро Михайловський
показати весь коментар23.05.2025 12:11 Посилання
+62 Харьков Сумской
показати весь коментар23.05.2025 12:11 Посилання
+58 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар23.05.2025 12:12 Посилання
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Нам з цим жити...
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дружинумайбутню жертву, вибити всі вікна у хаті, вкрасти машину, потравити худобу, спалити сарай, вбити майбутнього тестя, згвалтувати тещу на очах доньки, а доньку на очах матері, розповісти усім сусідам, що це вони самі все зробили, а потім запропонувати скаліченій дівчині руку і серце...
Без України Рукожопа Окраїна Китаю(азіопа,оркостан,залєсьє) не може бути хоч трохи цивілізованою країною,а тільки придатком (колонією?) Китаю.
Страшно навіть подумати, що станеться коли варвари візьмуться ще й за математику, чи не дай боже за фізику
То захист «узькоязичніх»,то знищення в біолабораторіях бойових вужів,то щоб Україна не напала,а це вже«союзноє государство»
Більше того ставка верховного головнокомандувача України - не зацікавлена у переремозі у війні. зеленському вигідно продовжувати війну до безконечності.
Одним з найефективніших механізмів закінчення війни є саморозпад рашиської підерації, шляхом потрясінь, зовнішніх, або внутрішніх!
СоюзницкійМір за версією кацапських людожерів.
Так, які ж можуть бути перемовини?
Він же сказав, що не зупиниться, доки не досягне своїх цілей.
Це означає, що як тільки пу поднакопить фінансів/сил, то ніяка цидулька його не зупинить...ну і Балтійським країнам, Польщі, і навіть Фінляндії треба готуватись... а там вже і на східний Берлін.
І щоби усім було цілком зрозуміло ше таке доповнення до цього кацапа соболєва. У популярному французькому тижневику L'Express 19 березня
вийшло інтерв'ю із сурковим під промовистим заголовком: «Russia will expand in all directions, as far as God wills» (Росія буде розширюватися в усі боки настільки, наскільки Бог дасть). На запитання кореспондента, на який результат сподіваються на московії, він відповів буквально таке: «Військовий чи військово-дипломатичний розгром України. Розділ цієї штучної квазідержави на природні частини». За словами багаторічного путінського ідеолога, «на цьому шляху можуть бути маневри, сповільнення та навіть зупинки. Але його буде пройдено... Стратегічні цілі не змінилися, тактичні коригуються в процесі реалізації стратегії... Україна це штучне політичне утворення, в яке були протиприродно втиснуті щонайменше три дуже різні регіони... Військовий вплив на Україну дозволить відділити російське від антиросійського, або, висловлюючись євангелічно, овець від козлів». Далі він продовжив: «У «русского мира» кордонів немає. «Русский мир» скрізь, куди тією чи іншою мірою проникає культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний вплив Росії. Тобто, на всіх континентах. Концентрація нашого впливу дуже різна у різних регіонах, але ніде не нульова. Тож розширюватимемося на всі сторони, а вже там, як Бог дасть, і на скільки ресурсів вистачить».
Це я навів для тих українців, котрі сподіваються, що війна невдовзі закінчиться. Але ж багато чого залежить від позиції ЄС та наступної адміністрації Штатів.
А ты мордвин какой-то, да еще и алканавт, судя по испитому лицу...