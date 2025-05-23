Метою "СВО" є створення "союзної держави" Росії, України та Білорусі, - депутат Держдуми Соболєв. ВIДЕО

У Держдумі РФ заявили, що створення "союзної держави" є метою війни проти України.

Про це заявив член оборонного комітету Держдуми РФ Віктор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, повним рішенням цілей спеціальної військової операції є створення єдиної союзної держави - Росії, України та Білорусі. Відновлення "русского мира" в рамках безпосередніх кордонів. Ми повинні, безумовно, захистити свій "русский мир". Інакше ми можемо і країну не зберегти", - сказав він.

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