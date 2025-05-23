Бійці 3-ї ОШБр дронами від громади Києва знищили десятки одиниць важкої бронетехніки окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Дронами, отриманими від громади Києва, бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знищили десятки одиниць важкої броньованої техніки окупантів на теренах Харківщини.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог втратив десятки танків, ББМ, ВАТ.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар23.05.2025 21:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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