УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Дрони для Сил оборони від громади Києва
1 633 1

Бійці 3-ї ОШБр дронами від громади Києва знищили десятки одиниць важкої бронетехніки окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Дронами, отриманими від громади Києва, бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знищили десятки одиниць важкої броньованої техніки окупантів на теренах Харківщини.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог втратив десятки танків, ББМ, ВАТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр створила власний полк безпілотних систем

Автор: 

дрони (4838) 3 Окрема штурмова бригада (450) Харківська область (1026) війна в Україні (4546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
23.05.2025 21:39 Відповісти
 
 