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Новости Видео Дроны против оккупантов Дроны для Сил обороны от громады Киева
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Бойцы 3-й ОШБр с помощью дронов от громады Киева уничтожили десятки единиц тяжелой бронетехники оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Дронами, полученными от громады Киева, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили десятки единиц тяжелой бронированной техники оккупантов на территории Харьковщины.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Враг потерял десятки танков, ББМ, ВАТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр создала собственный полк беспилотных систем

Автор: 

дроны (4049) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437) Харьковская область (1018) война в Украине (4489)


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23.05.2025 21:39 Ответить
 
 