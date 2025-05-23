Бойцы 3-й ОШБр с помощью дронов от громады Киева уничтожили десятки единиц тяжелой бронетехники оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Дронами, полученными от громады Киева, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили десятки единиц тяжелой бронированной техники оккупантов на территории Харьковщины.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Враг потерял десятки танков, ББМ, ВАТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий23.05.2025 21:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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