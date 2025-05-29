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Бійці 33-ї ОМБр знищують штурмову групу окупантів у селі Багатир на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів зі штурмовою групою окупантів у селі Багатир Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські штурмовики спробували закріпитися в будівлі на приватному обійсті. На записі видно, як двоє бійців після бою демонструють через камеру безпілотника український прапор.
"Багатир, Донеччина. Воїни 33-ї окремої механізованої бригади зачищають житлову забудову від росіян, які намагаються закріпитися Заяви окупантів про повне захоплення населеного пункту не відповідають дійсності", - зазначається у коментарі до запису.
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Шмигаль, з верещучкою та купою держСекретарів, сподіваємося, вживають дієвих заходів щодо ЗАВЧАСНОГО забезпечення Захисників України усим НЕОБХІДНИМ, сидячи рівненько та у темненькому одязі, на шоу від РНБОУ - СТАВКА!??!?
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