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Новини Відео Бої на сході України
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Бійці 33-ї ОМБр знищують штурмову групу окупантів у селі Багатир на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів зі штурмовою групою окупантів у селі Багатир Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські штурмовики спробували закріпитися в будівлі на приватному обійсті. На записі видно, як двоє бійців після бою демонструють через камеру безпілотника український прапор.

"Багатир, Донеччина. Воїни 33-ї окремої механізованої бригади зачищають житлову забудову від росіян, які намагаються закріпитися Заяви окупантів про повне захоплення населеного пункту не відповідають дійсності", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться: Понад 60 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, гаряче біля Костянтинополя та Багатиря, - Генштаб. КАРТИ

Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) Донецька область (8744) бій (177) Волноваський район (266) Багатир (20)


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Важка і щоденна, робота Захисників України, зовсім не те, що Оманським кагалом з ОПУ, теліпати язиками про саміти міру-мір, у мандрах по Світу!!!
Шмигаль, з верещучкою та купою держСекретарів, сподіваємося, вживають дієвих заходів щодо ЗАВЧАСНОГО забезпечення Захисників України усим НЕОБХІДНИМ, сидячи рівненько та у темненькому одязі, на шоу від РНБОУ - СТАВКА!??!?
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29.05.2025 13:10 Відповісти
Не надо надятся, это правительство ничего не сделает. Вы что, ребенок или умственно отсталый?
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29.05.2025 14:05 Відповісти
Смерть свинособакам...
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29.05.2025 13:10 Відповісти
Слава Героям!
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29.05.2025 13:16 Відповісти
Смерть окупантам!
Героям слава!
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29.05.2025 13:39 Відповісти
 
 