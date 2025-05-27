Понад 60 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, гаряче біля Костянтинополя та Багатиря, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 26 травня 2025 року, на фронті було зафіксовано 170 боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полюшкине Чернігівської області; Осоївка, Угроїди Сумської області; Новоторецьке, Довга Балка, Торецьке, Костянтинівка, Новопіль Донецької області; Новогеоргіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника.

Генштаб також нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 990 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев’ять крилатих ракет та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

П’ять атак ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але безуспішно, ворога зупинено.

На Гуляйпільському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

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Ситуація на Курщині

"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів, вісім з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.