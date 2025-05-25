УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11326 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
18 543 13

Росіяни просунулися біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Читайте також: На відтинку Новопіль-Зелене Поле-Новосілка погіршується бойова обстановка, - DeepState

Автор: 

Донецька область (8724) Волноваський район (265) Краматорський район (328) Багатир (20) Зелене Поле (5) Зоря (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
А я все думав: чого ж це попередні новини так старанно і неодноразово перелічують рузьге втрати?
показати весь коментар
25.05.2025 16:27
+8
тут виникає закономірне запитання про ешелоновану лінію оборони(Де?В Дніпропетровській,Сумській....?(((
показати весь коментар
25.05.2025 16:34
+7
Щоб вішати лапшу на вуха. Косимо кацапів цілими Кабардино-Балкаріями, Удмуртіями, Бурятіями...
показати весь коментар
25.05.2025 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я все думав: чого ж це попередні новини так старанно і неодноразово перелічують рузьге втрати?
показати весь коментар
25.05.2025 16:27 Відповісти
тут виникає закономірне запитання про ешелоновану лінію оборони(Де?В Дніпропетровській,Сумській....?(((
показати весь коментар
25.05.2025 16:34 Відповісти
Не_на_часі ...
показати весь коментар
25.05.2025 17:14 Відповісти
Щоб вішати лапшу на вуха. Косимо кацапів цілими Кабардино-Балкаріями, Удмуртіями, Бурятіями...
показати весь коментар
25.05.2025 18:47 Відповісти
Росіяни пишуть, що наші там у глухому котлі
показати весь коментар
25.05.2025 18:07 Відповісти
Хтось накерував...
показати весь коментар
25.05.2025 18:08 Відповісти
Гнати треба зеленського з такими "полководцями" і саджати на нари, уже весь світ про це волає. І партнери і вороги. Зеленські ведуть Україну до погибелі.
показати весь коментар
25.05.2025 18:49 Відповісти
Відповідь на те чому такий хаос на фронті - https://www.youtube.com/shorts/XRBAqecsshs
показати весь коментар
25.05.2025 19:30 Відповісти
А Запад выражает озабоченость
показати весь коментар
26.05.2025 08:34 Відповісти
Все просуваються та просуваються ... щось не працює План Перемоги віж Потужного та Незламного ЛІДОРа , який він презентував в ВР ще в жовтні минулого року, а депутатський ЗЕшмурдяк радісно рукоплескав ЛІДОРу.
показати весь коментар
26.05.2025 10:20 Відповісти
 
 