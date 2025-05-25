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Росіяни просунулися біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські окупанти мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля", - йдеться у повідомленні.
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