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Новости Обновление карты DeepState
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Россияне продвинулись возле Зари, Богатыря и Зеленого Поля на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Зари, Богатыря и Зеленого Поля", - говорится в сообщении.

продвижение врага

продвижение врага

продвижение врага

Читайте также: На отрезке Новополь-Зеленое Поле-Новоселка ухудшается боевая обстановка, - DeepState

Автор: 

Донецкая область (9910) Волновахский район (265) Краматорский район (322) Богатырь (20) Зеленое Поле (5) Заря (10)


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Топ комментарии
+15
А я все думав: чого ж це попередні новини так старанно і неодноразово перелічують рузьге втрати?
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25.05.2025 16:27
+8
тут виникає закономірне запитання про ешелоновану лінію оборони(Де?В Дніпропетровській,Сумській....?(((
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25.05.2025 16:34
+7
Щоб вішати лапшу на вуха. Косимо кацапів цілими Кабардино-Балкаріями, Удмуртіями, Бурятіями...
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25.05.2025 18:47
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А я все думав: чого ж це попередні новини так старанно і неодноразово перелічують рузьге втрати?
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25.05.2025 16:27 Ответить
тут виникає закономірне запитання про ешелоновану лінію оборони(Де?В Дніпропетровській,Сумській....?(((
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25.05.2025 16:34 Ответить
Не_на_часі ...
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25.05.2025 17:14 Ответить
Щоб вішати лапшу на вуха. Косимо кацапів цілими Кабардино-Балкаріями, Удмуртіями, Бурятіями...
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25.05.2025 18:47 Ответить
Росіяни пишуть, що наші там у глухому котлі
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25.05.2025 18:07 Ответить
Хтось накерував...
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25.05.2025 18:08 Ответить
Гнати треба зеленського з такими "полководцями" і саджати на нари, уже весь світ про це волає. І партнери і вороги. Зеленські ведуть Україну до погибелі.
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25.05.2025 18:49 Ответить
Відповідь на те чому такий хаос на фронті - https://www.youtube.com/shorts/XRBAqecsshs
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25.05.2025 19:30 Ответить
А Запад выражает озабоченость
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26.05.2025 08:34 Ответить
Все просуваються та просуваються ... щось не працює План Перемоги віж Потужного та Незламного ЛІДОРа , який він презентував в ВР ще в жовтні минулого року, а депутатський ЗЕшмурдяк радісно рукоплескав ЛІДОРу.
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26.05.2025 10:20 Ответить
 
 