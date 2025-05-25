18 543 13
Россияне продвинулись возле Зари, Богатыря и Зеленого Поля на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Зари, Богатыря и Зеленого Поля", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий25.05.2025 16:27 Ссылка
+8 Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.05.2025 16:34 Ссылка
+7 Микола Байда #607061
показать весь комментарий25.05.2025 18:47 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий25.05.2025 16:27 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.05.2025 16:34 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Алла Новосад #194524
показать весь комментарий25.05.2025 17:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Микола Байда #607061
показать весь комментарий25.05.2025 18:47 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
✘
✘
✘
Vladimir #602979
показать весь комментарий25.05.2025 18:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladimir #602979
показать весь комментарий25.05.2025 18:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Байда #607061
показать весь комментарий25.05.2025 18:49 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий25.05.2025 19:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
MAKSYM SYMONENKO
показать весь комментарий26.05.2025 08:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий26.05.2025 10:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль