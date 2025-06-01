Окупанти намагалися прорвати наші позиції та штурмувати на 8 мотоциклах, однак ворог зазнав втрат. ВIДЕО

За останній період ворог активно намагається прорвати наші позиції. Крайній випадок - 8 ворожих мотоциклів висунулись у напрямку позицій на лінію оборони бригади. Але цей прорив так і залишився спробою.

Наші захисники миттєво відкрили вогонь з усіх наявних засобів: ворог зазнав втрат і змушений був відступити, повідомляє Цензор.НЕТ.

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