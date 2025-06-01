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Окупанти намагалися прорвати наші позиції та штурмувати на 8 мотоциклах, однак ворог зазнав втрат. ВIДЕО

За останній період ворог активно намагається прорвати наші позиції. Крайній випадок - 8 ворожих мотоциклів висунулись у напрямку позицій на лінію оборони бригади. Але цей прорив так і залишився спробою.

Наші захисники миттєво відкрили вогонь з усіх наявних засобів: ворог зазнав втрат і змушений був відступити, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони атакували РСЗВ БМ-21 "Град", зенітну установку, ББМ, вантажівку окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) знищення (7496) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Топ коментарі
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10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1 [1] (10 ОГШБр, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А4267, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 пп В3950) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове з'єднання у складі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України.

Єто ужє гражданская вайна? Что редакція скаже?
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01.06.2025 16:38
+3
Мабуть автор не знає номери наших бригад.
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01.06.2025 16:45
+1
Мабуть, поспішали на «день рожденія» до пригожина, за кувалдою, а воно, он як закінчилося для орків, без кувалди!!
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01.06.2025 16:48
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Долітались кончені орки аж до пекла
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01.06.2025 16:37 Відповісти
10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1 [1] (10 ОГШБр, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А4267, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 пп В3950) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове з'єднання у складі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України.

Єто ужє гражданская вайна? Что редакція скаже?
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01.06.2025 16:38 Відповісти
більшість як раз добре знає що таке 10-ка, тому й не пише муйні, особливо кацапською
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01.06.2025 16:44 Відповісти
"Бійці 10 ОГШБр намагалися прорвати наші позиції та штурмувати на 8 мотоциклах"...

Отакий був первісно заголовок.
Ти щойно прокинувся?
Не коментуй інших, якщо в тебе відкладена реакція на події.
Бо це смішно ...
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01.06.2025 16:59 Відповісти
я бачив і первісний заголовок, і твій сракокомент

тим хто знає що таке 10 огшб - таке написати і в голову не прйишло б. Принаймні першою думкою, а там і заголовок виправили б
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01.06.2025 17:02 Відповісти
Мабуть автор не знає номери наших бригад.
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01.06.2025 16:45 Відповісти
Мабуть, поспішали на «день рожденія» до пригожина, за кувалдою, а воно, он як закінчилося для орків, без кувалди!!
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01.06.2025 16:48 Відповісти
Крайній випадок - помилка мови. Слід писати "останній випадок". Проконсультуйтеся у філологів: "Правильним варіантом в українській мові є останній раз. Вислів крайній раз є калькою з російської мови (крайний раз) і його використання є помилковим у літературній українській мові".
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01.06.2025 16:48 Відповісти
Спеціально так пишуть, бо забобонні
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01.06.2025 16:50 Відповісти
Мобілізують, потрапиш на нуль- з тебе і обценьками не витягнеш слово ;останній;.
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01.06.2025 17:08 Відповісти
Восемь мотоциклов - это, конечно, сила, особенно при штурме.
Это вам никакая-то БМП-шка или танк..
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01.06.2025 16:53 Відповісти
Бойцы 10-й ОГШБр ... Я так понимаю, что следующий шаг - славные войны великой страны?
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01.06.2025 16:54 Відповісти
 
 