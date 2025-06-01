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Окупанти намагалися прорвати наші позиції та штурмувати на 8 мотоциклах, однак ворог зазнав втрат. ВIДЕО
За останній період ворог активно намагається прорвати наші позиції. Крайній випадок - 8 ворожих мотоциклів висунулись у напрямку позицій на лінію оборони бригади. Але цей прорив так і залишився спробою.
Наші захисники миттєво відкрили вогонь з усіх наявних засобів: ворог зазнав втрат і змушений був відступити, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Валерий Коломиец #502756
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+3 Ksenia VB
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+1 Oleksandr Valovyi
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Єто ужє гражданская вайна? Что редакція скаже?
Отакий був первісно заголовок.
Ти щойно прокинувся?
Не коментуй інших, якщо в тебе відкладена реакція на події.
Бо це смішно ...
тим хто знає що таке 10 огшб - таке написати і в голову не прйишло б. Принаймні першою думкою, а там і заголовок виправили б
Это вам никакая-то БМП-шка или танк..