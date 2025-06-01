Оккупанты пытались прорвать наши позиции и штурмовать на 8 мотоциклах, но враг понес потери. ВИДЕО

За последний период враг активно пытается прорвать наши позиции. Крайний случай - 8 вражеских мотоциклов выдвинулись в направлении позиций на линию обороны бригады. Но этот прорыв так и остался попыткой.

Наши защитники мгновенно открыли огонь из всех имеющихся средств: враг понес потери и вынужден был отступить, сообщает Цензор.НЕТ.

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