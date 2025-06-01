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Оккупанты пытались прорвать наши позиции и штурмовать на 8 мотоциклах, но враг понес потери. ВИДЕО
За последний период враг активно пытается прорвать наши позиции. Крайний случай - 8 вражеских мотоциклов выдвинулись в направлении позиций на линию обороны бригады. Но этот прорыв так и остался попыткой.
Наши защитники мгновенно открыли огонь из всех имеющихся средств: враг понес потери и вынужден был отступить, сообщает Цензор.НЕТ.
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+4 Василь Васько #582549
показать весь комментарий01.06.2025 16:37 Ссылка
+4 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий01.06.2025 16:38 Ссылка
+3 Ksenia VB
показать весь комментарий01.06.2025 16:45 Ссылка
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Єто ужє гражданская вайна? Что редакція скаже?
Отакий був первісно заголовок.
Ти щойно прокинувся?
Не коментуй інших, якщо в тебе відкладена реакція на події.
Бо це смішно ...
тим хто знає що таке 10 огшб - таке написати і в голову не прйишло б. Принаймні першою думкою, а там і заголовок виправили б
Это вам никакая-то БМП-шка или танк..