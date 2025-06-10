Знищення російської колони із чотирьох бронемашин під час спроби механізованого штурму. ВIДЕО
Бійці батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" відбили спробу механізованого штурму та знищили колону армії РФ із чотирьох бронемашин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Яскраві кадри відбиття механізованого штурму російської колони бронетехніки від воїнів батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+9 Nika Vesela
показати весь коментар10.06.2025 13:19 Відповісти Посилання
+6 Lawrence Smith
показати весь коментар10.06.2025 13:27 Відповісти Посилання
+5 Валерий К #448385
показати весь коментар10.06.2025 13:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
где правая нога ? ******* ?
.