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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Знищення російської колони із чотирьох бронемашин під час спроби механізованого штурму. ВIДЕО

Бійці батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" відбили спробу механізованого штурму та знищили колону армії РФ із чотирьох бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Яскраві кадри відбиття механізованого штурму російської колони бронетехніки від воїнів батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", - зазначається у коментарі до запису.

Також дивіться: Оператори дронів 110-ї бригади тероборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) танк (2087) знищення (7586) БТР (281) бій (181)


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Топ коментарі
+9
Дякую ЗСУ!
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10.06.2025 13:19 Відповісти
+6
Вот так бы и заканчивалась любая атака кацапов, если бы хватало вооружения всех видов.
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10.06.2025 13:27 Відповісти
+5
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10.06.2025 13:23 Відповісти
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Дякую ЗСУ!
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10.06.2025 13:19 Відповісти
наші хлопці винайшли новий рід військ у кацапів - танко-космічєскіє війська

.
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10.06.2025 13:26 Відповісти
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10.06.2025 13:23 Відповісти
"Жить стало лучше, но мало" (Джугашвилли)
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10.06.2025 13:42 Відповісти
я не понял, солдат, смирно !

где правая нога ? ******* ?

.
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10.06.2025 13:45 Відповісти
Вот так бы и заканчивалась любая атака кацапов, если бы хватало вооружения всех видов.
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10.06.2025 13:27 Відповісти
Слава ЗСУ!!!Смерть ворогам!
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10.06.2025 13:34 Відповісти
звиздец.. там и костей не осталось....
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10.06.2025 13:40 Відповісти
еге ж, і в мобільний крематорій возити нікого не треба - набрав жменьку із того танка і прівєт на родіну в целофановом кулькє
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10.06.2025 13:47 Відповісти
Переглядаючи за компом такі відео аж подих перехоплює. В той же час приходить усвідомлення, як же дається хлопцям та дивчатам все це. Дякуємо рідні. Нехай всі земні та позаземні сили Вас оберігають.
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10.06.2025 13:42 Відповісти
Кобздон в пеклі має аншлаг. Супер.
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10.06.2025 14:05 Відповісти
Феєрично! Супер!
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10.06.2025 14:22 Відповісти
Чудова якість як для роботи ЗСУ, так і для відео. Слава ЗСУ. Слава Україні.
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10.06.2025 14:23 Відповісти
Другого слова, кроме '*************' сюда не найти.
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10.06.2025 14:54 Відповісти
Знищення живої сили противника, має бути наївищим пріоритетом. Знищення техніки, теж важливе, але не на стільки.
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10.06.2025 15:05 Відповісти
 
 