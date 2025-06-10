Сто ліквідованих окупантів: останні миті життя росіян на українській землі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів безпілотників 3-ї ОШБр на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти фінальних фаз атаки БПЛА і останні миті життя сотні окупантів.

"Це кадри відразу 100 двохсотих окупантів у новому лічильнику смерті Третьої штурмової бригади на Харківщині. "Коварно" прилітаємо в #бало росіянам, знімаємо ворога верхи на мотоциклах і розриваємо тих, хто відстрілюється й ховається. Стабільне знищення ворога пілотами "Punk group", - йдеться у коментарі до запису.

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