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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Сто ліквідованих окупантів: останні миті життя росіян на українській землі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів безпілотників 3-ї ОШБр на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі фрагменти фінальних фаз атаки БПЛА і останні миті життя сотні окупантів.

"Це кадри відразу 100 двохсотих окупантів у новому лічильнику смерті Третьої штурмової бригади на Харківщині. "Коварно" прилітаємо в #бало росіянам, знімаємо ворога верхи на мотоциклах і розриваємо тих, хто відстрілюється й ховається. Стабільне знищення ворога пілотами "Punk group", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) дрони (4920)


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файно. епічно. неперевершено. заколихує
вдалого полювання, Воїни!
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10.06.2025 15:25 Відповісти
Треба літаючі дрони з кулеметами ставити, такі уже показували в 2024.

Такий дрон може десятки завалити солдат за виліт, а не одного.

Перевагу росіян в солдатах можна вирішити.
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10.06.2025 15:44 Відповісти
Такі дрони можна ефективно використовувати або вночі, коли противник не бачить, або треба використовувати систему штучного інтелекту, яка автономно відкриватиме вогонь і водночас постійно переміщуватиме дрон, щоб його не підбили.

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10.06.2025 15:59 Відповісти
Музычка красивая, на Штрауса похоже.. ну а видео вообще сплошной позитив..
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10.06.2025 15:46 Відповісти
Очищення світу від біо сміття
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10.06.2025 15:47 Відповісти
Чиста робота
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10.06.2025 16:13 Відповісти
Дякуємо!
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10.06.2025 17:21 Відповісти
 
 