Сто ликвидированных оккупантов: последние мгновения жизни россиян на украинской земле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов беспилотников 3-й ОШБр на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - фрагменты финальных фаз атаки БПЛА и последние мгновения жизни сотни оккупантов.

"Это кадры сразу 100 двухсотых оккупантов в новом счетчике смерти Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. "Коварно" прилетаем в #бало россиянам, снимаем врага верхом на мотоциклах и разрываем тех, кто отстреливается и прячется. Стабильное уничтожение врага пилотами "Punk group", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Уничтожение российской колонны из четырех бронемашин во время попытки механизированного штурма. ВИДЕО