5 078 6
Сто ликвидированных оккупантов: последние мгновения жизни россиян на украинской земле. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов беспилотников 3-й ОШБр на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - фрагменты финальных фаз атаки БПЛА и последние мгновения жизни сотни оккупантов.
"Это кадры сразу 100 двухсотых оккупантов в новом счетчике смерти Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. "Коварно" прилетаем в #бало россиянам, снимаем врага верхом на мотоциклах и разрываем тех, кто отстреливается и прячется. Стабильное уничтожение врага пилотами "Punk group", - говорится в комментарии к записи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вдалого полювання, Воїни!
Такий дрон може десятки завалити солдат за виліт, а не одного.
Перевагу росіян в солдатах можна вирішити.