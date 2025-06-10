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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Сто ликвидированных оккупантов: последние мгновения жизни россиян на украинской земле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов беспилотников 3-й ОШБр на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - фрагменты финальных фаз атаки БПЛА и последние мгновения жизни сотни оккупантов.

"Это кадры сразу 100 двухсотых оккупантов в новом счетчике смерти Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. "Коварно" прилетаем в #бало россиянам, снимаем врага верхом на мотоциклах и разрываем тех, кто отстреливается и прячется. Стабильное уничтожение врага пилотами "Punk group", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Уничтожение российской колонны из четырех бронемашин во время попытки механизированного штурма. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) дроны (4123)


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файно. епічно. неперевершено. заколихує
вдалого полювання, Воїни!
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10.06.2025 15:25 Ответить
Треба літаючі дрони з кулеметами ставити, такі уже показували в 2024.

Такий дрон може десятки завалити солдат за виліт, а не одного.

Перевагу росіян в солдатах можна вирішити.
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10.06.2025 15:44 Ответить
Такі дрони можна ефективно використовувати або вночі, коли противник не бачить, або треба використовувати систему штучного інтелекту, яка автономно відкриватиме вогонь і водночас постійно переміщуватиме дрон, щоб його не підбили.

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10.06.2025 15:59 Ответить
Музычка красивая, на Штрауса похоже.. ну а видео вообще сплошной позитив..
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10.06.2025 15:46 Ответить
Очищення світу від біо сміття
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10.06.2025 15:47 Ответить
Чиста робота
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10.06.2025 16:13 Ответить
 
 