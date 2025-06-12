Кладовище ліквідованих в Україні окупантів у російському Владивостоці: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване одне із кладовищ російського Владивостока.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений місцевими мешканцями, які дивуються великій кількості ліквідованих в Україні російських військослужбовців.

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