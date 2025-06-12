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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Кладовище ліквідованих в Україні окупантів у російському Владивостоці: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване одне із кладовищ російського Владивостока.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений місцевими мешканцями, які дивуються великій кількості ліквідованих в Україні російських військослужбовців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовані окупанти лежать на цвинтарі між могил після атаки українських дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) кладовище (200) знищення (7600)


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Топ коментарі
+7
ПОЦанов.
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12.06.2025 15:35 Відповісти
+5
люблю на таке дивиться! не зупиняємось на досягнутому.
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12.06.2025 15:36 Відповісти
+4
Японія прийде - порядок наведе.
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12.06.2025 15:38 Відповісти
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12.06.2025 15:35 Відповісти
ПОЦанов.
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12.06.2025 15:35 Відповісти
Пацаков.
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12.06.2025 15:53 Відповісти
люблю на таке дивиться! не зупиняємось на досягнутому.
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12.06.2025 15:36 Відповісти
Японія прийде - порядок наведе.
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12.06.2025 15:38 Відповісти
Китай.
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12.06.2025 15:54 Відповісти
"окупованому Владивостоці" - Прошу пана...
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12.06.2025 15:38 Відповісти
у Хайшэньваї.
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12.06.2025 15:47 Відповісти
На том месте скоро будет Блек-джек с казино и шлюхами от дядюшки Си
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12.06.2025 15:39 Відповісти
Будуйте поряд для цивільних, яких після повернення, почікають есвеошнікі...
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12.06.2025 15:39 Відповісти
дякуйте ***** за ці могили та за цих "пацанов"..
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12.06.2025 15:44 Відповісти
Це "города" "міліонерів"-свошників..
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12.06.2025 15:45 Відповісти
На російському Владивостоці? Це китайський порт Хай Шин Вей.
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12.06.2025 15:46 Відповісти
скільки мільйонерів на кв.м. ,Монако слюнями стікає від заздрощів,але і пряма пропорціональність рівня IQ кацапостана,бо виявляється житти оберають меньше ніж здохнули за феєричне бабло,що і до могили не забереш....жаль що наші кращі гинуть через цих ідіотів
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12.06.2025 15:46 Відповісти
Колись же мають скінчитись бажаючі дохнути за гроші, чи справа таки не в грошах а в їх кількості: не йдуть за міліон підуть за два, не йдуть за 2 підуть за 10. Якщо так тоді справи погани.
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12.06.2025 15:50 Відповісти
поцани з берегу Тихого океану не задумувалися, якого х%я інші поцани с іхнєва горада роблять на іншому кінці Землі зі зброєю в руках?

Втім, щоб задумуватися, треба мозги у черепній коробці, а з тим у 90% гомоеректусів москвостану великі проблеми.
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12.06.2025 15:52 Відповісти
Замислюватись -- не є звичним для росіян. Це важка робота/звичка/процес, які їм непосильні. Тому вони і не замислюються.
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12.06.2025 16:03 Відповісти
Втрати РФ від початку війни перевищили 1 мільйон військових!
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12.06.2025 15:53 Відповісти
Да яких там пацанов! Всі алкоголіки без мозгів ізубів.
вам же ваш вождь ***** сказав що померти при штурмі чужої території а не від водки це прекрасно, зустріч же його з свиноматками транслювали для вас по тєлєвізару
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12.06.2025 16:01 Відповісти
"Это постановочное видео, у нас потерь нету." - сказал Конашенков.
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12.06.2025 16:02 Відповісти
Здобули.
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12.06.2025 16:04 Відповісти
 
 