Кладовище ліквідованих в Україні окупантів у російському Владивостоці: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване одне із кладовищ російського Владивостока.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений місцевими мешканцями, які дивуються великій кількості ліквідованих в Україні російських військослужбовців.
Топ коментарі
+7 MsSkifia #566162
показати весь коментар12.06.2025 15:35 Відповісти Посилання
+5 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар12.06.2025 15:36 Відповісти Посилання
+4 MausMike
показати весь коментар12.06.2025 15:38 Відповісти Посилання
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Втім, щоб задумуватися, треба мозги у черепній коробці, а з тим у 90% гомоеректусів москвостану великі проблеми.
вам же ваш вождь ***** сказав що померти при штурмі чужої території а не від водки це прекрасно, зустріч же його з свиноматками транслювали для вас по тєлєвізару