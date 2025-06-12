Кладбище ликвидированных в Украине оккупантов в российском Владивостоке: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снято одно из кладбищ российского Владивостока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана местными жителями, которые удивляются большому количеству ликвидированных в Украине российских военнослужащих.
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+13 MsSkifia #566162
показать весь комментарий12.06.2025 15:35 Ответить Ссылка
+11 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий12.06.2025 15:36 Ответить Ссылка
+8 MausMike
показать весь комментарий12.06.2025 15:38 Ответить Ссылка
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Втім, щоб задумуватися, треба мозги у черепній коробці, а з тим у 90% гомоеректусів москвостану великі проблеми.
вам же ваш вождь ***** сказав що померти при штурмі чужої території а не від водки це прекрасно, зустріч же його з свиноматками транслювали для вас по тєлєвізару