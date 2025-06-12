Кладбище ликвидированных в Украине оккупантов в российском Владивостоке: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято одно из кладбищ российского Владивостока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана местными жителями, которые удивляются большому количеству ликвидированных в Украине российских военнослужащих.

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