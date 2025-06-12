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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
5 938 28

Кладбище ликвидированных в Украине оккупантов в российском Владивостоке: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято одно из кладбищ российского Владивостока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана местными жителями, которые удивляются большому количеству ликвидированных в Украине российских военнослужащих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированные оккупанты лежат на кладбище между могил после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19725) кладбище (288) уничтожение (7288)


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Топ комментарии
+13
ПОЦанов.
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12.06.2025 15:35 Ответить
+11
люблю на таке дивиться! не зупиняємось на досягнутому.
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12.06.2025 15:36 Ответить
+8
Японія прийде - порядок наведе.
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12.06.2025 15:38 Ответить
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Радіє!
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12.06.2025 15:35 Ответить
ПОЦанов.
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12.06.2025 15:35 Ответить
Пацаков.
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12.06.2025 15:53 Ответить
люблю на таке дивиться! не зупиняємось на досягнутому.
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12.06.2025 15:36 Ответить
Японія прийде - порядок наведе.
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12.06.2025 15:38 Ответить
Китай.
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12.06.2025 15:54 Ответить
"окупованому Владивостоці" - Прошу пана...
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12.06.2025 15:38 Ответить
у Хайшэньваї.
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12.06.2025 15:47 Ответить
На том месте скоро будет Блек-джек с казино и шлюхами от дядюшки Си
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12.06.2025 15:39 Ответить
Будуйте поряд для цивільних, яких після повернення, почікають есвеошнікі...
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12.06.2025 15:39 Ответить
дякуйте ***** за ці могили та за цих "пацанов"..
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12.06.2025 15:44 Ответить
Це "города" "міліонерів"-свошників..
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12.06.2025 15:45 Ответить
На російському Владивостоці? Це китайський порт Хай Шин Вей.
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12.06.2025 15:46 Ответить
скільки мільйонерів на кв.м. ,Монако слюнями стікає від заздрощів,але і пряма пропорціональність рівня IQ кацапостана,бо виявляється житти оберають меньше ніж здохнули за феєричне бабло,що і до могили не забереш....жаль що наші кращі гинуть через цих ідіотів
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12.06.2025 15:46 Ответить
Колись же мають скінчитись бажаючі дохнути за гроші, чи справа таки не в грошах а в їх кількості: не йдуть за міліон підуть за два, не йдуть за 2 підуть за 10. Якщо так тоді справи погани.
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12.06.2025 15:50 Ответить
поцани з берегу Тихого океану не задумувалися, якого х%я інші поцани с іхнєва горада роблять на іншому кінці Землі зі зброєю в руках?

Втім, щоб задумуватися, треба мозги у черепній коробці, а з тим у 90% гомоеректусів москвостану великі проблеми.
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12.06.2025 15:52 Ответить
Замислюватись -- не є звичним для росіян. Це важка робота/звичка/процес, які їм непосильні. Тому вони і не замислюються.
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12.06.2025 16:03 Ответить
Втрати РФ від початку війни перевищили 1 мільйон військових!
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12.06.2025 15:53 Ответить
Да яких там пацанов! Всі алкоголіки без мозгів ізубів.
вам же ваш вождь ***** сказав що померти при штурмі чужої території а не від водки це прекрасно, зустріч же його з свиноматками транслювали для вас по тєлєвізару
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12.06.2025 16:01 Ответить
"Это постановочное видео, у нас потерь нету." - сказал Конашенков.
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12.06.2025 16:02 Ответить
Здобули.
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12.06.2025 16:04 Ответить
Присутствие ваты в голове вместо мозга приводит на свалку под названием кладбище. а были бы мозги сидели бы по домам, жрали какой-никакой алкоголь, лупили бы своих баб кулаками в морду и ногами в живот
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12.06.2025 16:15 Ответить
Є перший мільйон!
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12.06.2025 16:22 Ответить
Ми ще по серйозному не починали,а поки пуйлу дякуйте.З днем па-раші!
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12.06.2025 16:24 Ответить
Лиш кава і дохла русня!
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12.06.2025 16:48 Ответить
Уже 1 000 000 карателей прижмурили Украинские ВСУ!!
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12.06.2025 16:50 Ответить
А кладовище просто шикардос. більше на смітник схоже. ну вони того варті!
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12.06.2025 16:59 Ответить
сегодня был зарегистрирован рекорд-миллион дохлых кацапов!ну,чтоб не последний!
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12.06.2025 17:05 Ответить
 
 