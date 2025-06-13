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З початку року уражено 1 262 танки окупантів, - Сирський. ВIДЕО

Від початку 2025 року Сили оборони України вразили 2 748 бойових броньованих машин і 1 262 танки російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2089) Сирський Олександр (646) війна в Україні (4830)


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Сирський!
Ти шо: міняєш танки на території?
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13.06.2025 18:17 Відповісти
мєжпрочім, мона легко порахувати - скільки км² Української землі він віддає параші за кожний її танк.
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13.06.2025 18:25 Відповісти
Не пойму. Сырский командующий или бухгалтер?
Что на сумщине?
Что на днепрпетровщине?
Савковый хенерал - чего изволите
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13.06.2025 18:38 Відповісти
Коли на фронті дупа, то доведеться підрахуєм працювати йому.
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13.06.2025 19:31 Відповісти
Кажуть що на Сумщині повна жопа ....А цей танчики рахує.....😡😡😡
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13.06.2025 18:38 Відповісти
Цифри без порівняння - тупа маніпуляція. Скажи скільки кацапських танків було знищено і скільки наших за то й же період, тоді можна вести мову про "потужність".
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13.06.2025 19:03 Відповісти
 
 