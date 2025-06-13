З початку року уражено 1 262 танки окупантів, - Сирський. ВIДЕО
Від початку 2025 року Сили оборони України вразили 2 748 бойових броньованих машин і 1 262 танки російських окупантів.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти шо: міняєш танки на території?
Что на сумщине?
Что на днепрпетровщине?
Савковый хенерал - чего изволите