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Знищення катера російського чорноморського флоту з десантом біля західного узбережжя Херсонщини. ВIДЕО
Українські ВМС знищили катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+5 Микола Ріднік
показати весь коментар24.06.2025 09:45 Відповісти Посилання
+5 untrollable
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+3 GICKO_ BANAN
показати весь коментар24.06.2025 10:00 Відповісти Посилання
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Човен - коли повністю безпалубний простір і підвісний мотор позаду.
В других источниках указано что Ка́тер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 м. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE одномачтовое парусное судно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE) тендер. || https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Гребное судно, о 8 - 24 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE веслах; на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82 флоте, уступает он в величине только https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 баркасу. || На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реках, перевозное гребное судно, больше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 лодок и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BA яликовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1]. Позднее создаются для различных задач https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 паровые катераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-3 [3], которые постепенно вытесняются моторнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B03-4 [4]. В настоящее время катер имеет два значения:
малое судно, преимущественно со стационарным двигателем, имеющее ограниченные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F автономность плавания и время пребывания команды на судне;шлюпка, многовёсельная корабельная или судовая, с двухмачтовым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 парусным вооружениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B05-5 [5].
У ********* визначенні , як мені моряки пояснювали, головна відмінність "катера" від "моторного човна" - наявність СТАЦІОНАРНО встановленого двигуна... У "човнів" двигуни навісні...
як що і ви туди ж....
мені не складно.
зайдіть у відео. запустіть його.
у лівому нижньому куті, на вас чекає відлік часу. таймінг (хронометраж).
подивіться з 0.14 до 0.19.
Ти, прямо як кацап з пісні радянських часів: "В каждой строчке - одни точки... Догадайся, мол, сама...".
чи, то ми так готувалися до шашликів, що їм свої залишили? із палубою, і з артустановкою (кулеметом).
де ти, а де я.....
Як там твій друг "Джамал" поживає? Ще не "вищерився", після нашої кулі чи дрона? Бо кацапи все те гімно колаборантське, не жаліють - женуть на передову...
"Виробник" може своє судно назвать хоч "лінкором" - це нічого не міняє...
Нагонял беду (2 раза) ©