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Новини Відео Бої на Херсонщині
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Знищення катера російського чорноморського флоту з десантом біля західного узбережжя Херсонщини. ВIДЕО

Українські ВМС знищили катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

Читайте: Флот РФ, що залишився в окупованому Криму, здебільшого небоєздатний або на ремонті, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1408) ВМС рф (143) Чорноморський флот рф (626) знищення (7702) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+5
Ви помиляєтеся. Дійсно катер.
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24.06.2025 09:45 Відповісти
+5
ну трохи зрадофілії для зрадофілітика не завадить
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24.06.2025 10:00 Відповісти
+3
Дуже добре. Ці кляті кацапюри, ,,полные решимости,, , пірнули у Дніпро із спорядженням. Остання думка - жінка стане мільонеркою .
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24.06.2025 10:00 Відповісти
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Ви помиляєтеся. Дійсно катер.
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24.06.2025 09:45 Відповісти
Так, побачили. Моторний відсік схований від палубу і церування кермом - це катер.
Човен - коли повністю безпалубний простір і підвісний мотор позаду.
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24.06.2025 10:00 Відповісти
ну трохи зрадофілії для зрадофілітика не завадить
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24.06.2025 10:00 Відповісти
Ка́терhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1], Кутерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/cutter cutter - «тот, кто режет, разрезает», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA резак») - общее название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE небольших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE судов или небольших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82 военно-морского флота.

В других источниках указано что Ка́тер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 м. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE одномачтовое парусное судно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE) тендер. || https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Гребное судно, о 8 - 24 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE веслах; на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82 флоте, уступает он в величине только https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 баркасу. || На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реках, перевозное гребное судно, больше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 лодок и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BA яликовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1]. Позднее создаются для различных задач https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 паровые катераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-3 [3], которые постепенно вытесняются моторнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B03-4 [4]. В настоящее время катер имеет два значения:

малое судно, преимущественно со стационарным двигателем, имеющее ограниченные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F автономность плавания и время пребывания команды на судне;шлюпка, многовёсельная корабельная или судовая, с двухмачтовым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 парусным вооружениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B05-5 [5].
У ********* визначенні , як мені моряки пояснювали, головна відмінність "катера" від "моторного човна" - наявність СТАЦІОНАРНО встановленого двигуна... У "човнів" двигуни навісні...
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24.06.2025 09:55 Відповісти
0.14-0.19 навісний двигун.
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24.06.2025 10:01 Відповісти
?....
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24.06.2025 10:06 Відповісти
Таймінг - від англ. «timing», в перекладі «https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6 хронометраж».
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24.06.2025 10:16 Відповісти
І що це мені повинно сказать?
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24.06.2025 10:18 Відповісти
добре.
як що і ви туди ж....
мені не складно.
зайдіть у відео. запустіть його.
у лівому нижньому куті, на вас чекає відлік часу. таймінг (хронометраж).
подивіться з 0.14 до 0.19.
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24.06.2025 10:22 Відповісти
І що я там повинен побачить?
Ти, прямо як кацап з пісні радянських часів: "В каждой строчке - одни точки... Догадайся, мол, сама...".
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24.06.2025 10:34 Відповісти
Загулить: десантно-штурмовий катер, та подивится картинки.
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24.06.2025 10:46 Відповісти
тобто, кацапи десантні штурмові катери з собою притарабанили?
чи, то ми так готувалися до шашликів, що їм свої залишили? із палубою, і з артустановкою (кулеметом).
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24.06.2025 10:50 Відповісти
А вот тут Ви праві. Ні додати, ні відняти.
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24.06.2025 11:01 Відповісти
Ти себе зі мною не плутай...
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24.06.2025 11:02 Відповісти
ні в якому разі!
де ти, а де я.....
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24.06.2025 11:08 Відповісти
От і я про це... Я пишу детальні пояснення, щоб люди зрозуміли, що саме я їм хочу донести, а ти "видаєш на гора" "глибокодумні загадки", щоб люди повинні були самі шукать відповіді... І коли вони висловлять своє припущення, ти переможно заявиш: "Ага! Нарешті, ви про це здогадалися!! Саме про це я й хотів сказать!!! О - наскільки я прозорливіший за вас!!!"
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24.06.2025 11:22 Відповісти
Сховайся,мент пазорний..
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24.06.2025 11:19 Відповісти
Це допис яшке прохладному..
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24.06.2025 11:20 Відповісти
Колюню! У тебе чергове "загострення"? Магнітна буря впливає? А ліки в аптеці закінчилися? Я ж тебе на форумі "в упор не бачу"... А ти знову прибігаєш під мої двері, щоб "висраться на килимок"...
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24.06.2025 11:29 Відповісти
На твій килимок сере барак обама...
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24.06.2025 11:33 Відповісти
А до чого тут "Обама"? Форумчани бачать тут твою немиту задницю... Чи у тебе уже "роздвоєння особистості" настало? І ти себе з ним ототожнюєш? Тоді бігом до лікаря - поки рідні не викликали міцних хлопців, з гамівною сорочкою...
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24.06.2025 11:42 Відповісти
Ти безнадійно тупе створіння...
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24.06.2025 12:34 Відповісти
Колюню!... Ти маєш право на свою власну думку... Я тобі не забороняю... Мої підписники її "чомусь", не розділяють...
Як там твій друг "Джамал" поживає? Ще не "вищерився", після нашої кулі чи дрона? Бо кацапи все те гімно колаборантське, не жаліють - женуть на передову...
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24.06.2025 12:49 Відповісти
Часом не ти з джамшутом терся на гілці старої шмари? два мусорка-пара..
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24.06.2025 12:58 Відповісти
Колюню! Не "петляй", та не "переводь стрілки"... Ніяких "джамшутів" я не знаю. ... І хто така "стара шмара" - мені не відомо... А от з "Джамальчиком", "Амфашкою" та ще кількома "гімноплюями", ти ще до війни "срачі" на "Цензорі" розводив... Відкрий авторську тему - "я, порохобот. Здрасьтє" хоча-б, за період правління Порошенка, і "освіжи пам"ять"...
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24.06.2025 13:17 Відповісти
Про "твоїх" підписників..Перевірь їх по списку і побачиш,шо крім маньки пісюренчихи,нікого не лишилось...Все,сховайся ..
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24.06.2025 13:04 Відповісти
В той же часовий проміжок видно перед рубкою ПАЛУБУ з арт установкой (кулемет).
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24.06.2025 10:44 Відповісти
"Рубка" на плавзасобі - це "закритта надбудова... А те, про що ти пишеш, називається "вітрозахисний щиток". Він, також, захищає екіпаж та вантаж з пасажирами, від бризок води. А "палуба", між ним та носом плавзасобу, іменується "спардек"...
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24.06.2025 11:48 Відповісти
Алеж палуба.
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24.06.2025 12:05 Відповісти
І що це мені повинно сказать? Тут іде суперечка між тим, чи іменувать даний плавзасіб" "катером," чи "моторним човном"... Наявніть "палуби" не є характерною ознакою для опису того, чи іншого... У мене є надувний гумовий човен, з веслами. У нього є "спардек"... Я повинен називать його "катером"?
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24.06.2025 12:15 Відповісти
Комплекс факторів. І палуба,і розмір і т.д., в т.ч. що "виробник" називає свій виріб катером. Ще питання, а Ви на своєму "спардеку" можете стояти, так щоб він не прогинався?
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24.06.2025 12:30 Відповісти
Піднімись вище по стрічці коментарів. Я там виклав витяг з Вікіпедії. Там визначено все, що характеризує клас плавзасобів, які підпадають під визначення "катер".
"Виробник" може своє судно назвать хоч "лінкором" - це нічого не міняє...
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24.06.2025 12:53 Відповісти
Схоже на "Десантный катер проекта 02510"
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24.06.2025 16:59 Відповісти
Я в деталі не вдавався... Та й не мав такої мети...
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24.06.2025 18:23 Відповісти
Энциклопедично!)
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24.06.2025 18:25 Відповісти
Дуже добре. Ці кляті кацапюри, ,,полные решимости,, , пірнули у Дніпро із спорядженням. Остання думка - жінка стане мільонеркою .
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24.06.2025 10:00 Відповісти
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24.06.2025 10:08 Відповісти
Как поплавалі?(с)?
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24.06.2025 10:51 Відповісти
прикро що вода зараз тепла і кацапи померли в муках не від переохолодження , а від того що швидко потонули від важкості амуніції
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24.06.2025 11:57 Відповісти
біля західного узбережжя Херсонщини. Джерело: https://censor.net/ua/v3559589 На яке тільки словоблудіє не йдуть щоб тільки не сказати що орки постійно форсують Дніпро з завданням захопити плацдарм на правому березі.
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24.06.2025 16:55 Відповісти
Ветер с моря дул (2 раза)
Нагонял беду (2 раза) ©
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24.06.2025 18:27 Відповісти
Катер Чорноморського флоту РФ з десантом був атакований українським БПЛА Bayraktar TB2. Про це https://t.me/kiber_boroshno/11639 повідомили автори українського OSINT-каналу «КіберБорошно».
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25.06.2025 10:48 Відповісти
дякуємо!
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25.06.2025 12:33 Відповісти
 
 