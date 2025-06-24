РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7738 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Херсонщине
12 124 47

Уничтожение катера российского черноморского флота с десантом у западного побережья Херсонщины. ВИДЕО

Украинские ВМС уничтожили катер черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

Читайте: Флот РФ, оставшийся в оккупированном Крыму, в основном небоеспособен или на ремонте, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1489) ВМФ РФ (182) Черноморский флот РФ (1562) уничтожение (7390) Херсонская область (4951)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Ви помиляєтеся. Дійсно катер.
показать весь комментарий
24.06.2025 09:45 Ответить
+5
ну трохи зрадофілії для зрадофілітика не завадить
показать весь комментарий
24.06.2025 10:00 Ответить
+3
Дуже добре. Ці кляті кацапюри, ,,полные решимости,, , пірнули у Дніпро із спорядженням. Остання думка - жінка стане мільонеркою .
показать весь комментарий
24.06.2025 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви помиляєтеся. Дійсно катер.
показать весь комментарий
24.06.2025 09:45 Ответить
Так, побачили. Моторний відсік схований від палубу і церування кермом - це катер.
Човен - коли повністю безпалубний простір і підвісний мотор позаду.
показать весь комментарий
24.06.2025 10:00 Ответить
ну трохи зрадофілії для зрадофілітика не завадить
показать весь комментарий
24.06.2025 10:00 Ответить
Ка́терhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1], Кутерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/cutter cutter - «тот, кто режет, разрезает», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA резак») - общее название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE небольших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE судов или небольших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82 военно-морского флота.

В других источниках указано что Ка́тер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4 м. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE одномачтовое парусное судно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE) тендер. || https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Гребное судно, о 8 - 24 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE веслах; на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82 флоте, уступает он в величине только https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 баркасу. || На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реках, перевозное гребное судно, больше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 лодок и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BA яликовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1]. Позднее создаются для различных задач https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 паровые катераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-3 [3], которые постепенно вытесняются моторнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B03-4 [4]. В настоящее время катер имеет два значения:

малое судно, преимущественно со стационарным двигателем, имеющее ограниченные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F автономность плавания и время пребывания команды на судне;шлюпка, многовёсельная корабельная или судовая, с двухмачтовым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 парусным вооружениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B05-5 [5].
У ********* визначенні , як мені моряки пояснювали, головна відмінність "катера" від "моторного човна" - наявність СТАЦІОНАРНО встановленого двигуна... У "човнів" двигуни навісні...
показать весь комментарий
24.06.2025 09:55 Ответить
0.14-0.19 навісний двигун.
показать весь комментарий
24.06.2025 10:01 Ответить
?....
показать весь комментарий
24.06.2025 10:06 Ответить
Таймінг - від англ. «timing», в перекладі «https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6 хронометраж».
показать весь комментарий
24.06.2025 10:16 Ответить
І що це мені повинно сказать?
показать весь комментарий
24.06.2025 10:18 Ответить
добре.
як що і ви туди ж....
мені не складно.
зайдіть у відео. запустіть його.
у лівому нижньому куті, на вас чекає відлік часу. таймінг (хронометраж).
подивіться з 0.14 до 0.19.
показать весь комментарий
24.06.2025 10:22 Ответить
І що я там повинен побачить?
Ти, прямо як кацап з пісні радянських часів: "В каждой строчке - одни точки... Догадайся, мол, сама...".
показать весь комментарий
24.06.2025 10:34 Ответить
Загулить: десантно-штурмовий катер, та подивится картинки.
показать весь комментарий
24.06.2025 10:46 Ответить
тобто, кацапи десантні штурмові катери з собою притарабанили?
чи, то ми так готувалися до шашликів, що їм свої залишили? із палубою, і з артустановкою (кулеметом).
показать весь комментарий
24.06.2025 10:50 Ответить
А вот тут Ви праві. Ні додати, ні відняти.
показать весь комментарий
24.06.2025 11:01 Ответить
Ти себе зі мною не плутай...
показать весь комментарий
24.06.2025 11:02 Ответить
ні в якому разі!
де ти, а де я.....
показать весь комментарий
24.06.2025 11:08 Ответить
От і я про це... Я пишу детальні пояснення, щоб люди зрозуміли, що саме я їм хочу донести, а ти "видаєш на гора" "глибокодумні загадки", щоб люди повинні були самі шукать відповіді... І коли вони висловлять своє припущення, ти переможно заявиш: "Ага! Нарешті, ви про це здогадалися!! Саме про це я й хотів сказать!!! О - наскільки я прозорливіший за вас!!!"
показать весь комментарий
24.06.2025 11:22 Ответить
Сховайся,мент пазорний..
показать весь комментарий
24.06.2025 11:19 Ответить
Це допис яшке прохладному..
показать весь комментарий
24.06.2025 11:20 Ответить
Колюню! У тебе чергове "загострення"? Магнітна буря впливає? А ліки в аптеці закінчилися? Я ж тебе на форумі "в упор не бачу"... А ти знову прибігаєш під мої двері, щоб "висраться на килимок"...
показать весь комментарий
24.06.2025 11:29 Ответить
На твій килимок сере барак обама...
показать весь комментарий
24.06.2025 11:33 Ответить
А до чого тут "Обама"? Форумчани бачать тут твою немиту задницю... Чи у тебе уже "роздвоєння особистості" настало? І ти себе з ним ототожнюєш? Тоді бігом до лікаря - поки рідні не викликали міцних хлопців, з гамівною сорочкою...
показать весь комментарий
24.06.2025 11:42 Ответить
Ти безнадійно тупе створіння...
показать весь комментарий
24.06.2025 12:34 Ответить
Колюню!... Ти маєш право на свою власну думку... Я тобі не забороняю... Мої підписники її "чомусь", не розділяють...
Як там твій друг "Джамал" поживає? Ще не "вищерився", після нашої кулі чи дрона? Бо кацапи все те гімно колаборантське, не жаліють - женуть на передову...
показать весь комментарий
24.06.2025 12:49 Ответить
Часом не ти з джамшутом терся на гілці старої шмари? два мусорка-пара..
показать весь комментарий
24.06.2025 12:58 Ответить
Колюню! Не "петляй", та не "переводь стрілки"... Ніяких "джамшутів" я не знаю. ... І хто така "стара шмара" - мені не відомо... А от з "Джамальчиком", "Амфашкою" та ще кількома "гімноплюями", ти ще до війни "срачі" на "Цензорі" розводив... Відкрий авторську тему - "я, порохобот. Здрасьтє" хоча-б, за період правління Порошенка, і "освіжи пам"ять"...
показать весь комментарий
24.06.2025 13:17 Ответить
Про "твоїх" підписників..Перевірь їх по списку і побачиш,шо крім маньки пісюренчихи,нікого не лишилось...Все,сховайся ..
показать весь комментарий
24.06.2025 13:04 Ответить
В той же часовий проміжок видно перед рубкою ПАЛУБУ з арт установкой (кулемет).
показать весь комментарий
24.06.2025 10:44 Ответить
"Рубка" на плавзасобі - це "закритта надбудова... А те, про що ти пишеш, називається "вітрозахисний щиток". Він, також, захищає екіпаж та вантаж з пасажирами, від бризок води. А "палуба", між ним та носом плавзасобу, іменується "спардек"...
показать весь комментарий
24.06.2025 11:48 Ответить
Алеж палуба.
показать весь комментарий
24.06.2025 12:05 Ответить
І що це мені повинно сказать? Тут іде суперечка між тим, чи іменувать даний плавзасіб" "катером," чи "моторним човном"... Наявніть "палуби" не є характерною ознакою для опису того, чи іншого... У мене є надувний гумовий човен, з веслами. У нього є "спардек"... Я повинен називать його "катером"?
показать весь комментарий
24.06.2025 12:15 Ответить
Комплекс факторів. І палуба,і розмір і т.д., в т.ч. що "виробник" називає свій виріб катером. Ще питання, а Ви на своєму "спардеку" можете стояти, так щоб він не прогинався?
показать весь комментарий
24.06.2025 12:30 Ответить
Піднімись вище по стрічці коментарів. Я там виклав витяг з Вікіпедії. Там визначено все, що характеризує клас плавзасобів, які підпадають під визначення "катер".
"Виробник" може своє судно назвать хоч "лінкором" - це нічого не міняє...
показать весь комментарий
24.06.2025 12:53 Ответить
Схоже на "Десантный катер проекта 02510"
показать весь комментарий
24.06.2025 16:59 Ответить
Я в деталі не вдавався... Та й не мав такої мети...
показать весь комментарий
24.06.2025 18:23 Ответить
Энциклопедично!)
показать весь комментарий
24.06.2025 18:25 Ответить
Дуже добре. Ці кляті кацапюри, ,,полные решимости,, , пірнули у Дніпро із спорядженням. Остання думка - жінка стане мільонеркою .
показать весь комментарий
24.06.2025 10:00 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2025 10:08 Ответить
Как поплавалі?(с)?
показать весь комментарий
24.06.2025 10:51 Ответить
прикро що вода зараз тепла і кацапи померли в муках не від переохолодження , а від того що швидко потонули від важкості амуніції
показать весь комментарий
24.06.2025 11:57 Ответить
біля західного узбережжя Херсонщини. Джерело: https://censor.net/ua/v3559589 На яке тільки словоблудіє не йдуть щоб тільки не сказати що орки постійно форсують Дніпро з завданням захопити плацдарм на правому березі.
показать весь комментарий
24.06.2025 16:55 Ответить
Ветер с моря дул (2 раза)
Нагонял беду (2 раза) ©
показать весь комментарий
24.06.2025 18:27 Ответить
Катер Чорноморського флоту РФ з десантом був атакований українським БПЛА Bayraktar TB2. Про це https://t.me/kiber_boroshno/11639 повідомили автори українського OSINT-каналу «КіберБорошно».
показать весь комментарий
25.06.2025 10:48 Ответить
дякуємо!
показать весь комментарий
25.06.2025 12:33 Ответить
 
 