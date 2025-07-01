Артилеристи 28-ї ОМБр знищують ворожу піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищують ворожу піхоту і техніку на Торецькому напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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