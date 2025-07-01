Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожают вражескую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожают вражескую пехоту и технику на Торецком направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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