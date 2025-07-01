РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7009 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
765 0

Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожают вражескую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожают вражескую пехоту и технику на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение российского дрона-камикадзе "Ланцет" на подлете к цели. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (653) 28 отдельная механизированная бригада (190)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 