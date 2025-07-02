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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Знищення штурмової групи окупантів: мінус сім штурмовиків та спалена бронемашина. ВIДЕО

Українські воїни знищили штурмову групу із семи окупантів та спалили російську бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис марної спроби окупантів штурмувати та успішних бойових дій бійців опублікований у соцмережах. 

"Злагоджена робота 60 ОМБр, НГУ "РУБІЖ" та Black Crane Group, 20-й окремий полк безпілотних систем К-2 та 3-тя окрема штурмова бригада повністю нівелювала усі його намагання: бронетехніку знищено, піхоту - знешкоджено", - йдеться у коментарі до відео.

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Ху...лята внесли свій внесок для родючості землі України. Скотина їсти не буде, бо дуже смердить
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02.07.2025 09:53 Відповісти
100500 разів писав - насправді трупні рештки отруюють грунти, а не здобрюють.
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02.07.2025 11:28 Відповісти
 
 