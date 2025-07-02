Знищення штурмової групи окупантів: мінус сім штурмовиків та спалена бронемашина. ВIДЕО

Українські воїни знищили штурмову групу із семи окупантів та спалили російську бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис марної спроби окупантів штурмувати та успішних бойових дій бійців опублікований у соцмережах.

"Злагоджена робота 60 ОМБр, НГУ "РУБІЖ" та Black Crane Group, 20-й окремий полк безпілотних систем К-2 та 3-тя окрема штурмова бригада повністю нівелювала усі його намагання: бронетехніку знищено, піхоту - знешкоджено", - йдеться у коментарі до відео.

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