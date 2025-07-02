УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12326 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
4 314 14

Скид із дрону спричиняє детонацію протипіхотних мін і знищує шістьох окупантів-мотоштурмовиків. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив групу окупантів на шести мотоциклав, скинувши всього один боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вдалої атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лише один скид з дрону спричинив епічну детонацію протипіхотних мін, поховавши цілу групу російських штурмових мотоциклістів. Кадри пілотів бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Знищення штурмової групи окупантів: мінус сім штурмовиків та спалена бронемашина. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18077) знищення (7728) Національна гвардія (1591) дрони (5032)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Дууууже красиво, файно ))
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
+9
Страйк!
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
+8
Все як вони **********, двіжуха.
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дууууже красиво, файно ))
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
Страйк!
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
Эпично получилось, прямо как феерверк на новый год!
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
Все як вони **********, двіжуха.
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
Катюзі з московії, по заслузі, за його злочини!
показати весь коментар
02.07.2025 11:38 Відповісти
Бінго !
показати весь коментар
02.07.2025 11:42 Відповісти
Просто чудово !
показати весь коментар
02.07.2025 11:46 Відповісти
Яка гарна міна. А чи можна всю лінію фронту такими мінами закидати і підривати дистанційно або поставити на неї датчики руху?
показати весь коментар
02.07.2025 11:53 Відповісти
А ти не подумав, що "датчикам руху" якось "побоку", хто саме там рухатиметься? Там можуть буть і наші люди - хоч військові, хоч цивільні... Саме з-за цієї "невибірковості" і приймалося рішення про заборону "протипіхоток", в Оттаві... А дистанційний підрив може здійснюваться лише тоді, коли противник потрапить саме на те місце, де стоять міни. Де ти стільки "спостерігачів-підривачів" знайдеш?
показати весь коментар
02.07.2025 12:32 Відповісти
Може то вони їх і поклали ті міни?))) або наші дрони чекали їх, знаючи де лежать міни 😍😍😍
Яка краса, файно спрацювало
показати весь коментар
02.07.2025 11:53 Відповісти
Троє мабуть вже все ( кабзон або супер-300 і) відвоювались. Перший що проїхав за кадр під питанням, ті двоє останніх мабуть добряче контужені і пошматовані осколками
показати весь коментар
02.07.2025 11:57 Відповісти
Страйк!
показати весь коментар
02.07.2025 11:57 Відповісти
Багато передивлчвся відео. Сподіваюсь саме шістьох знищено. Перший проїхав за кадр, могло й осколками прибити чи сраку подряпати + контузія від 4 вибухів . Його доля не ясна, може оператори все бачили. Трьох накрило димом - 4 вибухи це гарний пиріжок, наші вітання та побажання гарного настрою і температури. Ще двоє подалі, один впав одразу , другий до кінця відео наче був ще на мотоциклі. Бажано списати ))
Гарна робота СОУ, таким соколам та побільше б дронів , ракет, снарядів! Не скиглять а роблять все !
показати весь коментар
02.07.2025 12:21 Відповісти
Схоже на ОЗМки.
показати весь коментар
02.07.2025 12:54 Відповісти
 
 