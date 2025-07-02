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Скид із дрону спричиняє детонацію протипіхотних мін і знищує шістьох окупантів-мотоштурмовиків. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив групу окупантів на шести мотоциклав, скинувши всього один боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вдалої атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Лише один скид з дрону спричинив епічну детонацію протипіхотних мін, поховавши цілу групу російських штурмових мотоциклістів. Кадри пілотів бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+12 Qq Qqq #455433
показати весь коментар02.07.2025 11:38 Відповісти Посилання
+9 Перехватчик
показати весь коментар02.07.2025 11:38 Відповісти Посилання
+8 Киокушин Карате
показати весь коментар02.07.2025 11:38 Відповісти Посилання
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Яка краса, файно спрацювало
Гарна робота СОУ, таким соколам та побільше б дронів , ракет, снарядів! Не скиглять а роблять все !