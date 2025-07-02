Скид із дрону спричиняє детонацію протипіхотних мін і знищує шістьох окупантів-мотоштурмовиків. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив групу окупантів на шести мотоциклав, скинувши всього один боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вдалої атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лише один скид з дрону спричинив епічну детонацію протипіхотних мін, поховавши цілу групу російських штурмових мотоциклістів. Кадри пілотів бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", - зазначає у коментарі автор публікації.

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